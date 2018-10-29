Sultan 5’inci kattan düşüp öldü, eşi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, Sultan Eroğlu (37), oturdukları apartmanın 5'inci kat penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Polis, Eroğlu'nun ölümüyle ilgili dini nikahlı eşi Ş.B.'yi (39) gözaltına aldı.

Olay, Malkara’nın Camiatik Mahallesi Çifte Hamam Sokak üzerindeki apartmanda meydana geldi. Sultan Eroğlu, oturdukları apartmanın 5’inci kat penceresinden henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Olayı gören komşularının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralanan Eroğlu’nu ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne götürdü. Durumu ağır olan Eroğlu, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sultan Eroğlu’nun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Cumhuriyet savcısı ile Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok yönlü soruşturma başlatarak daire içinde ve Eroğlu’nun düştüğü bölgede geniş kapsamlı incelemede bulundu.

Polis, soruşturma kapsamında Sultan Eroğlu’nun dini nikahla birlikte yaşadığı Ş.B.’yi gözaltına aldı.

Murat YAYIN/ MALKARA (Tekirdağ), (DHA)