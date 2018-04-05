Taksim Taksim Eğitim ve Araştırma hastanesi yangından sonra bu hale geldi.
Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısında yangın çıktı. Yangın dakikalar içinde hastane binasının dış cephesini sardı.
Yangının söndürülmesinin ardından içeriden çekilen fotoğraf, oluşan hasarı gözler önüne serdi.
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