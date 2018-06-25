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Tarım işçilerini taşıyan kamyonet kaza yaptı…Çok sayıda yaralı var 

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin kaza yapması sonucu çok sayıda kadın yaralandı. 

android-time 09:11 25 Haziran 2018
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Tarım işçilerini taşıyan kamyonet kaza yaptı…Çok sayıda yaralı var 
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin kaza yapması sonucu çok sayıda kadın yaralandı. 

Alınan bilgiye göre, Ayaz Köyü yakınlarında tarım işçilerini taşıyan kamyonet yoldan çıkarak kaza yaptı. Kamyonetin kasasında bulunan kadın tarım işçileri yaralandı. Yaralılar karayoluna saçılırken, olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı kadınlar acılar içinde kıvranıp feryat ederken, ilk müdahale olay yerinde 112 ekiplerince yapıldı. 20 civarında kadın ambulanslarla Yenişehir ve İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan tarım işçilerinin de bulunduğu öğrenildi.

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