Tartıştığı kişiyi 4 el ateş ederek vuran kadın yakalandı!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancası ile vuran kadın olay yerinden kaçamadan yakalandı. Göğsünden ve sırtından yaralanan şahıs, tedavi altına alındı.

Olay, Mustafa Paşa Mahallesi Gümüş Pala Caddesi 751 Sokak'ta meydana geldi. Tahsin Ö. isimli bir şahıs ile Serap C. İsimli bir kadın arasında sebebi öğrenilemeyen bir konudan dolayı tartışma çıktı. Giderek büyüyen tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce Serap C. tabancasını çıkartarak Tahsin Ö.'ye 4 el ateş etti. Sol göğsünden ve sırtından yaralanan Tahsin Ö. kanlar içinde yatarken, Serap C. olay yerinden kaçtı.

POLİS KAÇAN KADINI YAKALADI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Tahsin Ö. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Fatih Ö.'yü tabancası ile vuran Serap C.'yi olayın yerine yaklaşık 200 metre uzakta yakalayarak gözaltına aldı. Tahsin Ö.'nün tedavisinin sürdüğü öğrenildi. İHA