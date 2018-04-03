TBMM’de kadınlardan Atatürk tişörtlü tepki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partilerin grup toplantısı yapılırken CHP grup toplantısını izlemeye gelen bir vatandaşın giydiği Atatürk tişörtünün üzerinden çıkartılması rezaletinden sonra, CHP'li kadınlar Meclis'e üzerinde 'Ne mutlu Türk'üm diyene', '1881-1938 sonsuza dek' yazan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafı da basılmış Atatürk fotoğraflı tişörtlerle gelerek tepkilerini gösterdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde geçen hafta CHP Grup toplantısına gelen Cafer Darı adlı bir vatandaşın üzerindeki ‘'Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' yazılı Atatürk fotoğraflı tişörte polis el koymuştu. İLGİLİ HABER Atatürk tişörtü giydi Meclis'e giremedi REZALETE KISA SÜREDE TEPKİ YAĞDI Atatürk tişörtünün çıkartılarak vatandaşın çıplak bırakılması rezaleti kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Skandal uygulamaya her kesimden tepki yağdı. CHP Bilecik Milletvekili ve Meclis Başkan vekili Yaşar Tüzün konuyu Meclis’e taşıdı. Cafer Darı'ya kötü muamele ettiği söylenen güvenlik görevlileri hakkında soruşturma başlatılacağı söylenirken, konunun takipçisi olunacağı da belirtildi.