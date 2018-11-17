TEM’de çekici eylemi!

Çekici sürücüleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanamadıkları için eylem yaptı.

TEM Otoyolu Ümraniye TIR parkında biraraya gelen çekici sürücüleri adına açıklamayı Mürsel Balta yaptı. Balta, “En büyük sıkıntımız, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanamıyor olmamız. Kullanan arkadaşlara büyük para cezaları geliyor. Araçlarımız ikinci köprüden geçemediğinden vatandaşlar da bundan rahatsız oluyor. Vatandaşlar, araçlarını Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden çektirmek zorunda kalıyor. Bu anlamda yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

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Basın açıklamasının ardından sürücüler konvoy halinde korna çalarak Kavacık’a kadar ilerledi. Grup daha sonra dağıldı. DHA