Terör örgütü YPG/PKK propagandası yapan sanığa 4 yıl hapis

Adana'da sosyal medya hesabından terör örgütü YPG/PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuklu sanık, 4 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Ömer T. ile avukatı katıldı.

Savunma yapan sanık Ömer T, paylaşımları kendisinin yaptığını belirterek tahliyesini ve beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamına giren deliller dikkate alınarak sanığın üzerine atılı “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanık Ömer T’nin 4 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutuklukta geçirdiği süreyi dikkate alarak hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.

AA