Teröristlere büyük darbe!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dargeçit ilçesi kırsal Korucu Mahallesi ile Nusaybin ilçesinin kırsal Gürün, Düzce ve Çalıköy mahallelerinde operasyon yaptı. Operasyonlarda patlatılmaya hazır toplam 350 kilogram el yapımı patlayıcı, 2 adet kalaşnikof marka tüfek, 50 adet elektrikli fünye, konvektör, 8 adet ateşleme düzeneği, 2 adet yangın tüpü, 10 adet el telsizi, 14 adet pil bloğu, 20 metre elektrik kablosu, 2 çift ayakkabı ve muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, el yapımı patlayıcılar, kontrollü şekilde imha edildi. DHA
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