Özel okul teşvik sonuçları sorgulama ekranı MEB’de açıldı mı? Teşvik sonuçları için son saatler!

MEB özel okul teşvik sonuçlarını gün içinde açıklayacak. Özel okul teşvik sonuçları sorgulama sayfasını bekleyenler için son saatler yaklaşıyor. MEB teşvik sonuçlarını saat kaçta açıklanacağını belirtmedi fakat mesai saatleri içinde açıklanması bekleniyor. Yazımızdan E okul giriş sayfasına erişebilirsiniz. İşte özel okul desteği alacaklar için detaylar...

Ebeveynler çocuklarının daha iyi bir eğitim alacağını düşündüğü özel okullar için MEB tarafından verilen teşvik başvurularını tamamladı ve sonuçlar bugün yani 17 Eylül’de açıklanacak. Özle okul teşvik sonuçlarının saat kaçta açıklanacağına dair bir bilgi MEB resmi internet sitesinde bulunmuyor.

ÖZEL OKUL TEŞVİK TAKVİMİ

17 Eylül 2018 tarihinde Yerleştirme Sonuçların açıklanacak.

17-21 tarihinde Eylül 2018 Nakil ve Kesin Kayıt İşlemleri yapılacak.

24 Eylül 2018 tarihinde Ek Yerleştirme Sonuçları açıklanacak.

24-28 Eylül 2018 tarihinde Ek Yerleştirme Kayıt İşlemleri başlayacak.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI

MEBBİS GİRİŞ EKRANI

MEB RESMİ İNTERNET SİTESİ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ KAPSAMINDA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİ NAKİL/KAYIT ALACAK ÖZEL OKULLARIN YAPACAKLARI İŞLEMLER

a) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencinin kaydolacağı özel okul tarafından; Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu'nun (Ek-12) 1'inci maddesinin (b), (c) ve (d) fıkralarında belirtilen; 2016-2017 veya 2017-2018 eğitim öğretim yıllarında uluslararası federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlara katıldığına ilişkin belge, il millî eğitim müdürlükleri, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri ile ilgili federasyonlar tarafından düzenlenerek onaylanmış ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin onaylı örneği teslim alacaklardır.

b) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencinin kaydolacağı özel okul tarafından; Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin 9 Tespit Formu'nun (Ek-12) 2'nci maddesinde belirtilen eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin anne ve baba veya velisine/vasisine ait 2018 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birinin (kira geliri, nafaka, bilirkişi ücreti, görev tazminatı, döner sermaye, ek ders ücreti gibi ek ödemeler ve diğer gelirler dâhil) toplam gelirini gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ile e-Kılavuz ekinde yer alan Gelir Beyan Taahhütnamesi kayıt esnasında teslim alınacaktır. Belirtilen aylara ait bordrosu olmayan kişiler için 2018'e ait son alınan bordroya göre işlem yapılacaktır. Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne ve baba veya veli/vasiden ise; ilgili resmî kurumlardan 2018 yılında gelir getirici herhangi bir işinin ve SGK kaydının olmadığına dair belge teslim alınacaktır.

c) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencinin kaydolacağı özel okul tarafından; Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu'nun (Ek-12) 3'üncü maddesinde belirtilen; Ailede Öğrenim Gören Diğer Çocuklar bölümünde üniversitede okuyan veya 2018-2019 eğitim öğretim yılında üniversitede okumaya hak kazanan öğrencilerin belgeleri ile e-Okul sistemi dışında öğrenim gören kardeş öğrencilerin öğrenim belgeleri kayıt esnasında teslim alınacaktır.

ç) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencinin kaydolacağı özel okul tarafından; Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu'nun (Ek-12) 4'üncü maddesinin 4'üncü ve 5'inci satırlarında yer alan durumlara ilişkin onaylı belgesini kayıt esnasında teslim alınacaktır.

d) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencinin kaydolacağı özel okul tarafından; Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu'nun (Ek-12) 6'ncı maddesinde belirtilen; harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocuklarıyla haklarında koruma bakım veya barınma kararı verilen çocukların belgeleri kayıt esnasında teslim alınacaktır.