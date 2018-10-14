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Toz bulutu, Ceylanpınar’da hayatı olumsuz etkiledi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye üzerinden gelen toz bulutu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin azaldığı ilçede gökyüzü kızıla dönerken esnaf da iş yerlerini kapattı.

android-time 18:43 14 Ekim 2018
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye üzerinden gelen toz bulutu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin azaldığı ilçede gökyüzü kızıla dönerken esnaf da iş yerlerini kapattı.

Sınırda yer alan Ceylanpınar’da, öğleden sonra Suriye üzerinden gelen toz bulutu, hayatı olumsuz etkiledi.

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Toz bulutu, ilçeyi kaplarken, gökyüzü de kızıla döndü.

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Görüş mesafesinin azaldığı ilçede sürücüler, araçlarıyla yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

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Toz bulutu nedeniyle nefes almakta zorlanılırken, esnaf, iş yerlerini kapattı.

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Yöre esnafından Muhammed Burak Uçkun, “Sabah bir şey yoktu, öğleden sonra toz bulutu gelmeye başladı. Mecburiyetten iş yerimi kapatmak zorunda kaldım” dedi. DHA

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Son güncelleme: android-time 19:0914.10.2018
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