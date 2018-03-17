TRT vatandaşın faturası ile para basıyor

Gelirinin önemli bir bölümünü, vatandaşın elektrik faturaları ile bandrol ücretlerinden elde eden TRT, bu paylarını 2017’de ikiye katladı. TRT buna rağmen bütçeden de ek para alıyor.

TRT, 2016 yılında elektrik faturalarından 793 milyon 428 bin lira, bandrol ücretlerinden ise, 962 milyon 145 bin lira gelir sağladı. 2017'de ise bandrolden elde edilen gelir, 1 milyar 472 milyona yükseldi. Elektrik faturalarından kesilen yüzde 2'lik TRT payı ise, artık sanayiciden alınmadığı için 2017'de, 690 milyon 177 bin liraya düştü.

CEP TELEFONU DA

Bakanlar Kurulu kararı ile 28 Mayıs 2016 tarihinden bu yana TRT'nin aldığı bandrol ücretlerinin kapsamı genişletildi ve cep telefonlarından yüzde 6, bilgisayar ve tabletlerden de yüzde 2 oranında pay alınmaya başlandı. Bandrol için ödenen tutar, bin liralık bir cep telefonu için 63 lira 95 kuruş oldu. CHP Ankara Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Ali Haydar Hakverdi, TBMM KİT Alt Komisyonundaki görüşmeler sırasında TRT'nin bandrolden 2017 yılında 1 milyar 472 milyon lira gelir sağladığının açıklandığını bildirdi. 2017'de elektrik faturalarından elde edilen gelir ise, 690 milyon 177 bin lira oldu.

MİLYARLAR YETMEDİ

TRT aynı zamanda 2008-2015 yıllarında bütün bu gelirlerinin yanı sıra merkezi bütçeden ‘görev zararı' adı altında 55 milyon 333 bin lira aldı. SÖZCÜ'ye değerlendirmede bulunan CHP'li Hakverdi, Sayıştay raporlarına dikkat çekti. Hakverdi, TRT'nin binlerce personeline ve teknik cihazına karşın dışarıdan aldığı ya da kiraladığı programlara aktarılan tutarın inanılmaz boyutta olduğunu belirtti ve şunları söyledi: ‘'Her türlü teknik imkan olmasına rağmen, dış yapım adı altında yaptırılan programlar aracılığıyla yandaş şirketlere 2015'te 831 milyon 270 bin lira, 2016'da 753 milyon 527 bin lira aktarıldı. 8 bin personeli olan TRT'nin, iki yılda dışarıdan aldığı tüm hizmetlerin toplamı ise 2 milyar 147 milyon 647 bin lira. TRT üzerinden yandaş yorumcu ve şirketlere aktarılan tutarlar çok yüksek miktarlara ulaştı. Vatandaştan kesilen paralar direk buralara aktarılıyor. TRT gelirlerinin en az yüzde 85'i bandrol ve elektrik payından oluşuyor''

