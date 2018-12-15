TSK’dan hava harekatı açıklaması!

TSK'dan yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerine 14-15 Aralık 2018’de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı yedi bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Ayrıca, Milli Güvenlik Bakanlığı Irak'ın Gara bölgesine de harekat düzenlendiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İLGİLİ HABER Son dakika haberi... TSK'dan Sincar'a hava harekatı TSK’dan yapılan açıklamada, 14-15 Aralık tarihlerinde Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde düzenlenen hava harekâtlarında terör örgütüne ait mağara ve sığınakların imha edildiği belirtilerek, “Üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 7 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

GARA BÖLGESİNE DE HAREKAT YAPILDI Milli Savunma Bakanlığınca, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 13 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine bugün düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınakların imha edildiği belirtildi. Harekatta, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 13 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. AA

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