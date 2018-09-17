‘Türkiye bir şeyhten uçak alacak kadar küçülmemeli’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'VIP donanımlı uçağı Katar Emiri hibe etti' sözlerine yanıt veren CHP Lideri Kılıçdaroğlu 'Türkiye Cumhuriyeti bir şeyhten uçak alacak kadar küçülmemeli. Eğer onuru varsa o uçağı yarın iade eder" dedi

Katar Emiri’nin hediyesi olan VIP donanımlı Boeing 747-8 tipi özel uçakla ilgili de konuşan açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Katar bu uçağı satıyordu, hatta rakam bildiğim kadarıyla 500 civarındaydı. O esnada biz de ilgilendik. Katar Emiri, bundan haberdar olunca uçağı Türkiye'ye hibe etti” ifadelerini kullanmıştı. Erdfoğan’ın bu ifadeleri hatırlatılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

‘ONURU VARSA İADE EDER’

Türkiye Cumhuriyeti devleti bir şeyhten hibe uçak alacak kadar küçülmemeli. Bu benim onuruma dokunuyor. Sayın Erdoğan diyor ki; ‘Bu uçak CHP’yi niye rahatsız ediyor?’ Ben, Türkiye’nin onurunu ve çıkarını düşündüğüm için beni rahatsız ediyor. Seni nasıl rahatsız etmez?. Hem dünya lideriyim diyorsun, hem de kalkıp hibe uçak alıyorsun. Türkiye Cumhuriyeti devletinin cumhurbaşkanı hibe uçakla gezer mi? Devletin malıymış. Devletin malıysa o zaman bırak vatandaş binsin. Vatandaş binebiliyor mu? Kimseyi kandırmasın, gerekçe de uydurmasın. Eğer onuru varsa o uçağı yarın sabah iade eder. ‘Türkiye Cumhuriyeti devleti cumhurbaşkanını gezdirecek bir uçağı bir şeyhten hibe olarak alamaz’ der. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Bu ülkenin sade bir vatandaşı olarak beni rahatsız ediyor.

‘KİM BU KATAR ŞEYHİ?’

Bir de şu yönü var: Ülke bu kadar sıkıntı içindeyken, vatandaş perişan vaziyetteyken, herkes birbirine ‘yarın ne olacak?’ diye sorarken bir gelecek beklentisi içinde Türkiye’nin geleceğini sorgularken bakıyorsunuz beyefendi kakıp kendine ultra lüks uçak almış. ‘Bana hibe ettiler.’ Kim etti? Katar Şeyhi. Kim o Katar Şeyhi? Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı doğalgaz arayışını yapan şirketlerle ortak olan Katar Şeyhi. Ben daha bunun neresini anlatayım.