Türkiye erken seçime gidiyor! İşte 2018 son seçim anketi…

Cumhurbaşkanı Erdoğan-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüştü, Türkiye erken seçime gidiyor. Kafalarda birçok soru işareti oluştu. Erken seçim 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak. Peki son seçim anketleri ne diyor? Partilerin, ittifakların, liderlerin oy potansiyelinde son durum nedir? İşte 2018 son seçim anketi...

Devlet Bahçeli'nin Erken seçim çağrısı sonrası partilerin oy oranları ve son anket sonuçları araştırılmaya başlandı. Ankara Analitik şirketi 14-24 Mart tarihleri arasında 26 ilde “İttifaklar, Cumhurbaşkanlığı Adaylıkları ve Siyasal Durum” araştırması yaptı. Bin 619 denekle cep telefonlarına indirilen özel bir uygulama ile yüz yüze görüşme yoluyla gerçekleştirilen araştırmada ilginç sonuçlar çıktı. İşte son anketin sonuçları…

YÜZDE 50'Yİ GEÇEN YOK: Analitik araştırma şirketinin kamuoyu araştırmasında katılımcılara “İki ayrı seçim ittifakı kurularak seçime gidilmesi halinde kime oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi. Katılımcılar, bu soruya şu cevapları verdi: AKP-MHP-BBP yüzde 46, CHP yüzde 16, kararsızlar yüzde 13, İYİ Parti-SP-DP yüzde 11 ve HDP yüzde 4.6. Açık uçlu olarak ‘Kimi Cumhurbaşkanı adayı görmek istiyorsunuz?' sorusuna ise Recep Tayyip Erdoğan yüzde 45, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 9.8, Meral Akşener yüzde 7.7 ve Abdullah Gül yüzde 6.1 şeklinde cevap verildi.

ERDOĞAN'DAN SONRA İKİNCİ İSİM: Araştırmada yöneltilen sorulardan biri de “… Cumhurbaşkanlığına aday olması halinde oy verir misiniz?” oldu. Bu soruya verilen “Kesinlikle oy veririm” cevabının oranları isimlere göre şöyle: Tayyip Erdoğan yüzde 46.4, Abdullah Gül yüzde 15.2, Meral Akşener yüzde 12.74, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 12.70 ve Abdüllatif Şener yüzde 7.

ERDOĞAN'IN RAKİBİ KİM OLSUN?

Ankara Analitik'in araştırmasında, katılımcılara, “İkinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında kimi görmek istiyorsunuz” sorusu da yöneltildi. Bu soruya şaşırtıcı cevaplar geldi. Katılımcıların yüzde 15'i ikinci turda Erdoğan'ın karşısında Abdullah Gül'ü görmek istediklerini söyledi. Gül'ü yüzde 14'le İYİ Parti lideri Meral Akşener, yüzde 11.9'la CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takip etti.

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AKP'LİLERİN YÜZDE 4.3'Ü, MHP'LİLERİN DE YÜZDE 21.5'İ “ERDOĞAN'A HİÇBİR ŞEKİLDE OY VERMEM” DİYOR

Araştırmanın çarpıcı sonuçlarından biri de AKP ve MHP seçmeninin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin kararı oldu. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığına AKP seçmeninin yüzde 4.3'ü “Hiçbir şekilde oy vermem” dedi. Yine AKP seçmeninin yüzde 3.8'i de Erdoğan konusunda “Belki oy verebilirim” görüşünde. AKP kendi seçmeni açısından yüzde 10'luk bir fire veriyor. MHP seçmenlerinde ise bu oran artıyor. Erdoğan'ın adaylığına, MHP'li seçmenin yüzde 21.5'i “Hiçbir şekilde oy vermem”, yüzde 19'luk bölümü ise “Belki oy verebilirim” görüşünde.

GÜL'E AKP DESTEĞİ

Abdullah Gül'ün aday olması halinde AKP'li seçmeninin yüzde 14.7'si “Kesinlikle oy veririm” ve yüzde 24.1'i “Belki oy verebilirim” diyerek yüzde 38.8'lik bir destek verdi. MHP'li seçmenin yüzde 15.8'i Gül'e “Kesinlikle oy veririm” derken en yüksek oran HDP seçmeninde çıktı. HDP'lilerin yüzde 41.4'ü Gül'e “Kesinlikle oy veririm” görüşünde ve yüzde 19.5'lik bölüm ise “Belki oy verebilirim” diyor.