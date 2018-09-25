Akın İpek İngiltere’de hakim karşısına çıkıyor

İngiltere'de yaşayan iş adamı Akın İpek, Türkiye'nin iade talebi sonrası başlayan hukuki süreç kapsamında bugün Londra'da hakim karşısına çıkacak.

BBC Türkçe’nin haberi göre: İpek ile birlikte iki isim daha Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülecek iade davasında hazır bulunacak. Gülen cemaati ile ilişkisi olduğu iddia edilen Akın İpek’in, 2016 yılında gerçekleşen darbe teşebbüsü ile bağlantılı olarak Türkiye tarafından iadesi talep ediliyordu. İpek ile birlikte iki kişi daha hakim karşısına çıkacak. Guardian gazetesi 54 yaşındaki İpek ile birlikte Talip Büyük ve Ali Çelik isimli kişilerin de iade talebi kapsamında duruşmaya çıkacağını yazdı. İade duruşmanın üç gün sürmesinin beklendiği de belirtiliyor.

İngiliz Financial Times gazetesinde de konuya ilişkin haberde görüşü alınan bir İngiliz hukukçu, iade kararının düşük ihtimal olduğunu dile getiriyor.

FETÖ üyesi olmakla suçlanan Akın İpek’e ait olan Koza Altın’a devlet tarafından el konulmuştu.Koza Altın’ın İngiltere’de sahip olduğu Koza Ltd. ise faaliyetine devam ediyor.

Türkiye’nin Akın İpek’i Koza Ltd.’nin direktörlüğünden çıkarmak için İngiltere’de yürüttüğü hukuki süreç de sürüyor.