Tutuklu vekilin ailesi cezaevinde bayramlaştı

15 aydır tutuklu olan, 24 Haziran’da tekrar milletvekili seçilip dokunulmazlık kazanmasına rağmen tahliye edilmeyen CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, anayasal hakkının verilmemesine isyan etti. Bayram nedeniyle eşi Oya Hanım ve kızıyla görüşen Berberoğlu, şu mesajı iletti: “Adalete inancım kalmadı. Bundan sonra mücadelem siyasi olacak.” Oya Hanım ise “Umarım Yargıtay bu haksızlığı düzeltir” diye konuştu.

Tahliye talebinin reddedilmesiyle tecrit eylemine başlayan cezaevindeki milletvekili Enis Berberoğlu, bayramda eylemine ara verdi ve ailesiyle görüştü. Tutuklu vekilin eşi Oya Berberoğlu kızı Dilara ile birlikte Maltepe Cezaevi'nde yaptıkları görüşmenin ardından yazılı açıklama yaptı ve şunları kaydetti:

MORALİ ÇOK İYİ: Enis'in morali de sağlığı da iyi. Öncelikle herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyor. Sağlık, mutluluk, barış, dayanışma, kardeşlik, adalet dolu nice günler, bayramlar diliyor. Görüşte bize peynirli sandviç hazırlamış, çayla beraber bayram kahvaltımızı yaptık, görüşmekten dolayı mutlu olduk. Ancak Enis'in adaletsizliğe, siyasetsizliğe karşı aldığı kendini ikinci tecritte sokma eylemi sürecek. Bizle bayramlaşması istisnaydı.

YENİ KİTABA BAŞLADI: İkinci kitabı bitti, üçüncüsünü yazmaya başlamış. Bu arada kendisi aynı zamanda iktisatçı olduğu için ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizden nasıl çıkılacağına ve dış baskılar üzerine bir makale kaleme almış, önümüzdeki günlerde yayımlanacak.

YARGITAY KARARI: 24 Haziran seçiminden sonra üçüncü kez İstanbul milletvekili olan Enis'in anayasal hakkının tanınması için Yargıtay'a başvurulmuştu. Talep reddedilmişti, bu nedenle itiraz ettik. Yargıtay 17. Ceza Dairesi'nin önümüzdeki günlerde kararını açıklamasını bekliyorum. Bu vesileyle şunu söylemek isterim, Enis'in bunca hukuksuzluktan sonra adalete inancı kalmamış durumda. “Bundan sonra mücadelem siyasi olacak” dedi.