Tweetçi üye ve Danıştay Başkanına suç duyurusu

Siyasi içerikli tweetiyle gündeme gelen, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun “Hakim misin, yoksa AKP Kadın Kolları Başkanı mısın?” sözleriyle eleştirdiği Danıştay Üyesi Aysel Demirel hakkında, avukat Ömer Faruk Eminnağaoğlu ve İsmail Sami Çakmak suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, bu duruma seyirci kalan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün de istifa davet edilmesi ya da emekliye sevk edilmesinin Disiplin Kurulu’nda ele alınmasını belirtildi.

Danıştay Üyesi Aysel Demirel'in siyasi içerikli olduğu belirtilen twitler atması, buna rağmen Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün her hangi bir işlem başlatmaması üzerine, Yargıtay eski Cumhuriyet Savcısı Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu ve İsmil sami Çakmak, haklarında suç duyurusunda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu'nun, Danıştay Üyesi Demirel'le ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Danıştay Üyesi misin. Yoksa AKP Kadın Kolları Başkanı mısın?” sözleri de, Danıştay Başkanlığınca dikkate alınmadı ve bir işlem yapılmadı. Avukat Eminağaoğlu, Danıştay Başkanlığı'nda hem üye, hem başkan hakkında yaptığı suç duyurusunda şöyle dedi:

“Aysel Demirel'in attığı tweetler, doğrudan bir kindarlık ürünü olan, kin dile getirip kin telkin eden, toplumsal barışı dinamitleme sonucu doğuran bir açıklamadır. Siyasi içeriklidir ve siyasi amaçlıdır. Demirel, kasıtlı olarak ‘Yargıçlık vakar ve onuruna uygun olmayan' bir tavır sergiledikten başka , ‘Tarafsız olma' niteliğini de kökten yitirmiştir. Daha doğrusu zaten tarafsız olmadığını ortaya koymuştur. Aysel Demirel; kökeni Avukatlık olmakla, Avukatlık mesleğine başlarken etmiş olduğu yemini de alenen hiçe saymıştır. Danıştay Başkanı Zerrin Günör ve Danıştay üye Aysel Demirel, haklarında hizmet süresine göre istifaya davet/emekliliğe davet disiplin cezası istemiyle konunun Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesi gerekmektedir. Söz konusu twitter hesabındaki paylaşımın silinmesi ortaya çıkan suçu kaldırmamaktadır.

TARAFSIZLIĞINI YİTİRDİ

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, suçlanan konumunda ve diğer ilgilinin eylemi ile ilgili olarak da sergilediği davranış nedeniyle taraf niteliğinde bulunmakla, Yüksek Disiplin Kurulu toplantısına katılamaz. Yüksek Disiplin Kurulunun tarafsız çalışabilmesi için, taraf veya suçlanan konumunda olan bir kişinin, hukukun Başkanlık Kurulu toplantılarına da katılmaması gerekmektedir. Yaptığımız başvurunun, gecikmeksizin Danıştay Başkanlık Kuruluna intikal ettirilmesini, Danıştay Başkanlık Kurulu tarafından Danıştay başkanı Sayın Zerrin Güngör ve Danıştay Üyesi Sayın Aysel Demirel'in Danıştay Yasasının 73/2inci maddesi uyarınca istifaya davet/emekliliğe davet disiplin cezası ile cezalandırılmaları için Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu tarafından adı geçenlerin belirtilen şekilde cezalandırılmalarını ister ve dileriz.”