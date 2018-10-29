Uğur Dündar ve Rahmi Turan’a büyük onur

Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV) SÖZCÜ Gazetesi yazarları Rahmi Turan ve Uğur Dündar’a ödül verdi TÜTAV 2018 ödüllerine Turan ve Dündar’ın yanı sıra, Prof. Muazzez İlmiye Çığ, TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Prof. Yılmaz Büyükerşen, Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Prof. Mehmet Haberal, Prof. İlber Ortaylı, ile Devlet Opera Balesi Genel Müdürü Murat Karahan ve Halk TV de değer görüldü.

Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV) ödülleri, Türkiye ve dünyadaki çalışma ve aktiviteleri ile ülke tanıtımına katkı sağlayan, ülke hakkında olumlu imaj yaratan kişi ve kuruluşlara veriliyor.

Bu çerçevede ‘'Görsel medyada dürüstlük ve güvenilir kişiliği kamuoyunca tescillenmiş gazeteci Uğur Dündar ile, Atatürk ilkelerine bağlı kişiliği nedeniyle'' duayen gazeteci Rahmi Turan'a da ödül verildi. Törene Devlet Opera Genel Müdürü Murat Karahan ile Almanya'da ün yapmış Türk opera sanatçıları da katıldı.

TÜRKÜM, DOĞRUYUM, ÇALIŞKANIM

TÜTAV daha önce de Leyla Gencer, Adnan Saygun, Yaşar Kemal, Aziz Nesin, İdil Biret, Gazi Yaşargil ve Naim Süleymanoğlu'na, merhum Cumhurbaşkanları, Süleyman Demirel ve Turgut Özal'ın da katıldığı törenlerle ödül vermişti.

Törende ödülünü alan Prof Ortaylı konuşmasını “Türküm Doğruyum Çalışkanım “ diyerek tamamladı. TÜTAV Başkanı Kemal Baytaş da, “Atatürk'ün ismini halkın yüreğinden ve kafasından silmek için akla ne geliyorsa yaptılar.

Bugün ödül alan örnek seçkin kişi ve kuruluşlar Atatürk'ten feyz ve ilham almış değerlerimizdir. Onları kutluyorum” dedi. TÜTAV Salonu'nda gerçekleşen ödül törenine kalabalık bir davetli topluluğu da katıldı.