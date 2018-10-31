Ultra yalaka rektör paraşütle gelmiş

"Cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayn'dır" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı gelmenin haram olduğunu söyleyen Harran Üniversitesi rektörü Ramazan Taşaltın’ın sözleri, büyük tepki çekti. Taşaltın’ın 2015 yılındaki rektörlük seçimlerinde, son sırada yer almasına rağmen Erdoğan tarafından bu göreve atandığı ortaya çıktı.

Üniversitede 2015 yılında İbrahim Mutlu’dan boşalan koltuğa atanan Taşaltın, 420 akademisyenin oy verdiği rektörlük seçimlerinde, 58 oy ile 5. sırada çıktı. İlk sırada 96 oy ile Mehmet İriadam, ikinci ve üçüncü sıralarda 67 oy ile Gürbüz Aksoy ve Abuzer Pınar, 4. sırada 62 oy ile Abdullah Ekinci yer aldı. YÖK'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunduğu üç isim içinde de Taşaltın son sıradaydı. Taşaltın'ın sosyal medyadaki tüm hesaplarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı fotoğrafı kullanması da dikkat çekti.

MÜSVEDDE VE ŞİRKİN FERİŞTAHI

Taşaltın'ın sözlerine AKP'lilerden de tepki geldi. AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, “Rektörün sözlerinin, Cumhuriyetimizle, İslamla, Cumhurbaşkanımızın siyasal anlayışıyla, Rektörlük makamında aranan akademik müktesebatla hiçbir ilgisi yok” dedi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise, “Cumhurbaşkanına peygamber vasfı yükleyen rektör derhal görevden alınmalıdır. Peygamber efendimizin vasıflarını bir faniye yüklemek dinimize de hakaret'' dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray ise, “Buna bir şey söyleyecek Müslüman din adamı arıyorum. Bakalım Allah’tan mı kuldan mı daha çok korkuyorlar. Bu şirkin feriştahıdır. Bunu söyleyen kâfir olmaz mı?” açıklaması yaptı. Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Niyazi Yanmaz da, ‘'Rektör bir ilim adamı müsveddesidir. Derhal istifa etsin'' dedi.

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