Umutlar bir sonraki çekilişe kaldı! 3 Kasım Sayısal Loto Sonuçları

Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 163'üncü hafta çekilişi yapıldı. Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Sayısal Loto sonuçlarına göre 3 Kasım'da büyük ikramiyeyi kazanan olmadı ve umutlar bir sonraki çekilişe kaldı.

Milli Piyango İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar 1, 23, 27, 28, 39 ve 48 olarak belirlendi. Sayısal Loto’nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 610 bin 693 lira 95 kuruş haftaya devretti. İşte 3 Kasım Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 3 KASIM

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

1, 23, 27, 28, 39, 48