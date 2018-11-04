Umutlar bir sonraki çekilişe kaldı! 3 Kasım Sayısal Loto Sonuçları

Milli Piyango İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar 1, 23, 27, 28, 39 ve 48 olarak belirlendi. Sayısal Loto’nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 610 bin 693 lira 95 kuruş haftaya devretti. İşte 3 Kasım Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar…
SAYISAL LOTO SONUÇLARI 3 KASIM
Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…
1, 23, 27, 28, 39, 48
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