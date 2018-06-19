Utandıran manzara için operasyon

İstanbul'da bayramın ikinci günü Şirinevler üst geçidinde dilenen çocukları SÖZCÜ'nün dile getirmesiyle Emniyet çalışma başlattı. Polis ekipleri dilenen o çocuklardan birini buldu.

Ataköy ve Şirinevler’i birbirine bağlayan üst geçitte sürekli dilendikleri öğrenilen çocuklar, bayramın ikinci günü Sözcü objektiflerine takıldı. Zeminde bitkin halde yatarak dilenen vücutlarında yara bere olan ve fotoğraf çekilirken yüzlerini kapatan o çocukların haber olmasının ardından çocuk Polisi harekete geçti. İstanbul Emniyeti’ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü, dilenen o çocuklardan birine dün ulaştı.

Bahçelievler’de bulunan çocuğun 13 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet Ş. olduğu öğrenildi. Daha önce Suriyeli çocukları zorla dilendiren bir çeteyi de çökerten Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri Ahmet Ş.’nin psikolog eşliğinde ifadesini aldı. Kimsesiz olduğunu ve bu sebeple dilendiğini söylediği belirten Ahmet Ş., Bahçelievler Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edildi. Konuyla ilgili çalışma sürerken son bir yılda zabıta ve polis ekiplerinin 175 bin dilenciye işlem yaptığı öğrenildi.