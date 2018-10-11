Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Üzerine dolap devrilen öğrenci yaşamını yitirdi

Ardahan'da Kazım Karabekir Yatılı Bölge Ortaokulu'nun pansiyonunda arkadaşları ile oynarken devrilen dolabın altında kalan 9 yaşındaki Zerrin Koç, hayatını kaybetti.

android-time 22:35 11 Ekim 2018
Haberler Gündem
Ardahan'da Kazım Karabekir Yatılı Bölge Ortaokulu'nun pansiyonunda arkadaşları ile oynarken devrilen dolabın altında kalan 9 yaşındaki Zerrin Koç, hayatını kaybetti.

Olay, İnönü Mahallesi’ndeki Kazım Karabekir Yatılı Bölge Ortaokulu’nun pansiyonunda meydana geldi. 5’nci sınıf öğrencisi Zerrin Koç ile arkadaşları odalarında oyun oynamaya başladı.

kiz1_6360679

Çocukların oynadığı sırada, eşyalarını koydukları dolaplardan biri Zerrin Koç’un üzerine devrildi. Zerrin’in dolap altında kaldığını gören çocuklar, durumu yetkililere bildirdi.

yatili-iha41_6360667

Pansiyona gelen ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Zerrin Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

yatili-dha21_6360377

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay üzerine hastaneye gelen Vali Yardımcısı Salih Kalkan, İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, yetkililerden bilgi aldı. Acı olayı duyarak yaşadıkları Samanbeyli köyünden hastaneye gelen küçük kızın yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, öğrencilerin ifadelerine başvuruldu. DHA

 

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 22:5311.10.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar