Van’da 141 kilo 730 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Gevaş ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde, şüphe üzerine durdurulan kapalı kasa kamyonun taban kısmına zulalanmış 141 kilo 730 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubea Müdürlüğü ekipleri, Gevaş ilçesindeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan kapalı kasa kamyonda, arama yapıldı. Narkotik köpek ‘Şila’nın da kullanıldığı aramalarda, aracın taban kısmında zulalanmış 255 paket halinde toplam 141 kilo 730 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili B.T. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

VAN, (DHA)

KOCAELİ’NDE LÜKS CİPTE 47.5 KİLO AFYON SAKIZI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan yabancı plakalı cipte narkotik köpeği ile yapılan aramalarda koltuk döşemesine zulalanmış 47 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirilirken, olayla ilgili İran uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolunda Gebze Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince durdurulan araç, Gebze Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi. Araçta narkotik köpeği ‘Bobby' ile yapılan aramalarda aracın koltuk döşemesine zulalanmış, 32 paket halinde 47 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan İran uyruklu 3 şüpheli ise gözaltına alındı.