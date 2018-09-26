Turistlere sahte polis kartıyla dehşeti yaşattılar! GPS’den yakalandılar

İstanbul Fatih'te hedef aldıkları turistlere sahte polis kimliği gösterdikten sonra çantalarını gasp eden ikisi İranlı 3 şüpheligözaltına alındı. Şüphelilerin çantasını gasp ettiği turisti aracın arkasından sürüklediği görüntüler ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Turistik amaçlı İstanbul’a gelen Cezayir uyruklu Mohammed Beladrous (37) ve Bachır Khoums (43) isimli iki turist Fatih’te bir otele yerleşti. 11 Eylül Günü kaldıkları otelden çıkan iki turistin önünü bir araç kesti. Araçta bulunan şüpheliler sahte polis kartı gösterdikten sonra “Arama yapacağız” diyerek Bachır Khoums’un çantasını istedi. Cezayirli turist çantayı verdiği anda şüpheliler arabayı hareket ettirerek kaçmaya başladı. Çantasını bırakmak istemeyen Cezayirli turist ise bir süre aracın yanında sürüklendikten sonra pes etti.

ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Fatih’te polis merkezine giden Cezayirli turistler için 15 bin 100 dolar çantalarının gasp edildiğini belirterek şikayette bulundu. Olayla ilgili İstanbul Polisi soruşturma başlattı. 12 Eylül Günü uygulama yapan Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü

ekipleri, şüpheli buldukları bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda, araçta bir miktar uyuşturucu ile birlikte silah ele geçirilirken, Arif A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise bir adet polis yeleği ele geçirildi. Emniyete götürülerek sorguya alınan Arif A.’yı Cezayirli turistler teşhis etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Arif A. sevk edildiği adliyece tutuklandı.

ARAÇ TAKİBE ALINDI

Diğer iki şüphelinin peşine düşen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı alandaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucu şüphelilerin kullandığı aracın plakası belirlendi. Polis ekiplerinin ulaştığı araç sahibi aracı kiraladığı kişilerin İranlı olduklarını ve yeni kiraladıkları araçta GPS bulunduğunu belirtmesi üzerine araç takibe alındı. Yapılan takipler sonucu 25 Eylül’de şüpheliler Ayoub Khourorh (38) ve Hassan Yarbahman (34) gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik yapılan üst aramasında ise bin 700 avro ele geçirildi.

Emniyette yapılan sorgulamalarda şüphelilerin Arnavutluk uyruklu bir turisti daha gasp ettikleri ortaya çıktı. Mağdur turistlerin

şüphelileri tespit etmesi üzerine adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.