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Yeni havalimanına taşınma tarihi belli oldu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki yeni havalimanına taşınma tarihini açıkladı. Müdürlük, taşınma işleminin 30-31 Aralık'ta gerçekleşeceğini duyurdu.

android-time 17:52 3 Ekim 2018
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Yeni havalimanına taşınma tarihi belli oldu
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki yeni havalimanına taşınma tarihini açıkladı. Müdürlük, taşınma işleminin 30-31 Aralık'ta gerçekleşeceğini duyurdu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, 29 Ekim’de resmi açılışı yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’na taşınmayla ilgili havayolları da dahil havacılık kuruluşlarını toplantıya çağırdı.

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Toplantıyla ilgili yazıda, İstanbul Yeni Havalimanı´nın 29 Ekim’de törenle açılışının yapılmasının ardından, 30-31 Ekim tarihlerinde yapılması öngörülen “Big Bang” usulü ile taşınmanın, 30-31 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacağı, “Aradaki sürecin entegre terminal tesislerinin testleri” için kullanılacağı belirtildi. DHA

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Son güncelleme: android-time 18:3003.10.2018
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