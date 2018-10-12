YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı

YÖKDİL sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik “akademik yabancı dil sınavı” niteliği taşıyor. Öğrenciler Anadolu Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi'ne e-posta adresleri ve şifreleri ile giriş yaparak YÖKDİL sınav sonuçlarını öğrenebilirler. İşte YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı...

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesinden açıklama yaptı: “22 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL 2018 Sonbahar Dönemi Sınavının sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonucunuzu öğrenmek için lütfen sisteme giriş yapınız. Sınav sonuç itirazları 15 – 19 Ekim 2018 tarihleri arasında, YÖKDİL Sınavı Kılavuzunda belirtilen usulde yapılabilecektir.” Aşağıdaki linke tıklayarak siz de YÖKDİL sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YÖKDİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

YÖKDİL NERELERDE GEÇERLİ OLACAK?

Bu sınava yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?

İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.