Zafer böyle kazanıldı

Bugün 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü Yıldönümü... Mehmetçik, Çanakkale Boğazı’nda düşman donanmasını bozguna uğrattı. Atatürk’ün komutasındaki askerlerimiz, bütün dünyaya haykırdı: “ÇANAKKALE GEÇİLMEZ”

Tarih, 18 Mart 1915… Dönemin en gelişmiş deniz kuvvetleri, Çanakkale Boğazı'nda ilerliyor. Düşman kuvvetlerinin hedefi; İstanbul… Karşılarında ise anavatanı savunmak için kanlarının son damlasına kadar savaşmaya hazır Mehmetçik var… Düşman donanması, 18 Mart 1915 günü Boğaz'ın dar mevzilerinde Mehmetçik ile karşı karşıya geliyor. Türk topları, Nusret Mayın Gemisi'nin denize döşediği mayınlar, art arda patlıyor. Düşman bozguna uğruyor.

‘ÖLMEYİ EMREDİYORUM'

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni taçlandıran ise 25 Nisan'da başlayan kara savaşları oluyor. Yarbay Mustafa Kemal, askerlere “Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar kaim olabilir” diyor. Kahraman Mehmetçik, Mustafa Kemal'in önderliğinde, Anafartalar'da, Conkbayırı'nda, Arıburnu'nda, Kireçtepe'de zafer üstüne zafer kazanıyor.

KAHRAMANLIK DESTANI

Vatanını korumak için cesaret ve kahramanlıkla savaşan Mehmetçik, tüm dünyaya “Çanakkale Geçilmez” sözünü haykırıyor. 19. Tümen Komutanı Kurmay Yarbay Mustafa Kemal, bu başarı üzerine miralay (albay) rütbesine terfi ediyor. Bir ulusun kaderini değiştiren Çanakkale'deki kahramanlık destanı, tarihe altın harflerle yazılan bir şeref abidesi oluyor…

Bugün, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıldönümü… Çanakkale'de, tüm imkansızlıklara rağmen vatan için canları pahasına savaşan Mustafa Kemal Atatürk ve askerlerini saygıyla, minnetle ve duayla anıyoruz…

TÖREN PROGRAMI

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü Yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle bugün tüm yurtta tören düzenlenecek. Törenler, Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayacak. Ardından Çanakkale Boğazı'ndaki TCG Salihreis Fırkateyni'nden 21 pare top atışı gerçekleştirilecek. Kutlamalar, saat 10.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile bakanların katılımıyla 18 Mart Stadyumu'nda devam edecek. Kutlamalar, 19:30'daki Fener Alayı ile sona erecek.