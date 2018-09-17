‘Zarrab’da başka kelepçeler var demek ki!’

ABD'de yargılanan Rıza Zarrab'ın bir lokantada görüntülenmesine ilişkin soruya yanıt veren Erdoğan, "Dışarıda dolaşması mümkün değil, kelepçeli diyorlar ama demek ki orada bu kelepçelerin dışında başka kelepçeler de var” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerle yaptığı toplantıda ülke gündemi ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. ABD’de yargılanan ve geçtiğimiz günlerde bir restoranda görüntülenen Rıza Zarrab’la ilgili ABD’li hukukçuların ‘serbest kalmasının hukuken mümkün olmadığı’ değerlendirmesi hatırlatılan Cumhurrbaşkanı Erdoğan, “Demek ki o hukukçular bu işi iyi bilmiyor, çünkü görüntülendiği yanındaki bayan onun avukatı zaten. (Serbest kalması) Tabii ki mümkün değil, mümkün olur mu? Bir taraftan öyle diyorlar, şu diyorlar, kelepçeli diyorlar ama demek ki orada bu kelepçelerin dışında başka kelepçeler de var” dedi.

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