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Elmadağ’da fener alayı

CHP Elmadağ ilçe örgütü Gençlik ve Kadın Kollarının düzenlediği 29 Ekim yürüyüşüne yüzlerce kişi katıldı.

android-time 16:46 30 Ekim 2018
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Elmadağ’da fener alayı
CHP Elmadağ ilçe örgütü Gençlik ve Kadın Kollarının düzenlediği 29 Ekim yürüyüşüne yüzlerce kişi katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Elmadağ Cumhuriyet Halk Partisi'nin çağrısıyla ilçe önünde toplanmaya başlayan Elmadağ halkı saat 19:00'da Cumhuriyet ve Atatürk için kurdukları övgü dolu sloganlarla birlikte yürüyüşe geçtiler. Yürüyüşte Türk bayrakları ve meşaleler kullanılırken Cumhuriyet Halk Partisinin aracı yürüyüşün önünde müziklerle kortejin başındaydı. Kortej yürüyüşü Cumhuriyet Meydanın'da tamamlandı.
Yürüyüşe Elmadağ ve Hasanoğlan'dan çok sayıda vatandaş katıldı

45015737_10156763404512118_2688374907087093760_nVatandaşlar konuşmaların ardından hep bir ağızdan Andımızı okudular.

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