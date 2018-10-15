ETO enflasyonla mücadele edecek

ESKİŞEHİR Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, enflasyonla mücadelede ETO üyelerinin üzerine düşen görevi yerine getireceğini belirterek, bu zor dönemde bankaların da tüccar ve sanayicinin daha çok yanında olması gerektiğini vurguladı.

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Enflasyonla Mücadele Programı hakkında açıklamada bulundu. Türkiye'nin son dönemde enflasyon ile mücadele ettiğini belirten ETO Başkanı Güler, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmanın etkisi ile enflasyon oranının çift hanelere ulaştığını, artan maliyetler ve faizlerin firmaları olumsuz etkilediğini kaydetti. Enflasyonla mücadelede herkese görev düştüğünü hatırlatan Güler, “ Enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. Enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadeledir. Türk özel sektörü, devletimizle birlikte topyekun bir duruş sergileyerek, elini taşın altına koymaktadır. Bu çerçevede TOBB ve Odalar-Borsalar, her milli konuda olduğu gibi bu konuda da ülke çapında ortak bir dayanışma içindedir. Eskişehir Ticaret Odası üyelerinin de enflasyonla mücadele için elinden gelen gayreti göstereceğine inanıyorum” diye konuştu.

HERKES AYNI GEMİDE

Enflasyonla mücadelede Eskişehirli tüccar ve sanayicinin üzerine düşen görevi yerine getirmekten çekinmeyeceğinin altını çizen Güler, “Ancak bu zor dönemde bankalarımızın da tüccar ve sanayicimizi desteklemesini, zor durumda olan üyelerimizin daha çok yanında olmalarını bekliyoruz. Zira biz Eskişehir Ticaret Odası olarak tüm kaynaklarımızı seferber etmemize rağmen özel ve kamu bankalarının kredi isteyen üyelerimizden kefalet ve ipotek talebinde bulunduklarını üzülerek duyuyoruz. Tüm bankalarımızın tüccarıyla, sanayicisiyle, vatandaşıyla herkesin aynı gemide olduğunu unutmadan hareket etmelerini, bu dönemde tüccar ve sanayicinin daha çok yanında olmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum” dedi.