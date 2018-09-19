Kadınlar araç tamir edecek, lastik değiştirecek

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik açtığı Tamir Kursu ve Araba Bakım Kursu ile kadınlar artık bozulan araçlarını tamir edip, patlayan lastiklerini değiştirebilecek ve akan musluklarını tamir edebilecekler.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İlk kez geçtiğimiz yıl başlayan ve büyük ilgi gören Tamir Kursu ve Araç Bakım Kurslarına bu yıl da devam ediyor.

EĞİTİMLER ÜCRETSİZ

Ücretsiz olarak verilen Tamir Kursu'nda kadınlara lamba takma, priz değiştirme, lamba anahtarı ve sigorta tamiri, avize montajı gibi eğitimlerin yanı sıra sehpa tamiri ve montajı, çerçeve takma ile musluk tamiri eğitimleri verilecek. Uygulamalı eğitimin verileceği Araba Bakım Kursu'yla da kadınlar, araçları daha yakından tanıyarak motor bakımı, lastik değişimi ve bakımı, silecek, yağ ve far bakımı konularında bilgi sahibi olacak.

Ücretsiz olan kursların kayıtları devam ediyor. Ekim ayı içerisinde 3 haftalık periyotta eğitimlerin tamamlanacağını öğrenilirken kayıt olmak isteyen vatandaşların 0222 220 76 88 üzerinden ESMEK'den bilgi alabilecekler.