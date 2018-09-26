Tur midibüsü şoförlerinden Rus rehbere feci dayak!

Antalya’da iki tur şoförü, tartıştıkları Rus rehberi midibüs içerisinde yumruk ve tekmelerle feci şekilde dövdü. Firma yetkilileri ile çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kurtulan Rus rehberin yüzü kanlar içerisinde kalırken, görüntüleri çeken Rus turist de hayatının şokunu yaşadı.

Olay, yaklaşık 2 hafta önce Antalya Havalimanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir tur firmasına ait midibüs içerisinde iki şoför ve Rus rehber arasında turistleri havalimanına bıraktıktan hemen sonra tartışma çıktı. Tur midibüsü içinde başlayan tartışma ilerleyen dakikalarda yerini kavgaya bıraktı. İki şoför aralarına aldıkları Rus rehbere küfürler yağdırarak tekme ve yumruklarla dakikalarca dövdü. Firma yetkilileri ile çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kurtulan Rus rehberin yüzü kanlar içerisinde kalırken, görüntüleri çeken Rus turist de hayatının şokunu yaşadı. Olay sonrası iki şoför gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Taşımacılık şirketi ise iki şoförün işine son verildi. Olay anı yine rehber olduğu tahmin edilen bir Rus kadın turist tarafından saniye saniye kaydedildi.