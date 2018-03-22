2020’ye kadar 19 yeni model!

Skoda markası 2020 yılına kadar piyasaya sunacağı 19 model olduğunu açıkladı.

Vision X konseptiyle Cenevre Otomobil Fuarı’nda gelecek modellerinin tasarımları hakkında ipucu veren Çek marka, 2020 yılına kadar dünya otomotiv pazarında kârlı ve tercih edilebilir marka pozisyonuna geçmek için 19 yeni model tanıtacak. Tanıtılacak olan yeni modeller arasında elektrikli Citigo ve Superb plug-in hybrid gibi ekonomi dostu modellerinde olacağından bahsedildi.

Bİr yıl sonra Skoda markası Vision E konsept otomobilinin üretim versiyonunu oluşturmaya başlayacak. Elektrikli olacak olan bu model için MQB platformu üzerinde değişiklikler yapılıyor. Skoda’nın bu altyapısını VW markası ID Buzz ve ID Crozz için de hazırladığını biliyoruz. Skoda 2025 yılına kadar toplamda 10 adet elektrikli modelini pazara sunma niyetinde. Skoda bunu başarabilmek için elektrikli otomobil teknolojisine gelecek 5 yılda 2.4 milyar euro yatırım yapacak.

Gelecekle ilgili bu planları konuştuktan sonra Skoda markası geçmişle alakalı da bir kaç önemli bilgi verdi. 2017 yılının marka açısından en iyi yıl olduğunu belirtti. 1.2 milyonun üzerinde otomobil satışı gerçekleştirilen bu yılda marka 1.6 milyon euro’luk bir kâr ettiğini de açıkladı. Skoda’nın Finans ve IT yönetim kurulu üyesi Klaus-Dieter Schürmann, “Suv stratejimizin ve maliyetle ilgili konularımızın başarılı olduğunu anlıyoruz” açıklamasını yaptı.

Markanın 2017 yılında en çok satan modeli Octavia oldu. Kodiaq ve Karoq modelleri de müşteriler tarafından oldukça ilgi gördü. Çoğu markada olduğu gibi Çin, Skoda’nın en büyük pazarlarından biri oldu ve 325 bin adetlik araç teslimatı olduğu belirtildi. Çin’i Almanya 173 bin 300 adetle izlerken markanın kalesi olan Çek Cumhuriyeti’nde 95 bin adetlik rakama ulaşıldı. İngiltere’de ise 80 bin 100 adetlik satış gerçekleştirildiğinden bahsedildi.

Skoda’nın geçen yıl 100 bine yakın Kodiaq satışını gerçekleştirdiği ve yeni modelleri olan Karoq’u da yılın sonuna kadar 6500 adet teslimatla tamamladıklarını açıkladılar.