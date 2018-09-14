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Alman devi artık Beetle üretmeyecek

Alman otomotiv devi Volkswagen, Türkiye'de halk arasında "tosbağa" olarak adlandırılan, "Beetle" model binek otomobillerinin üretimine son vereceğini duyurdu.

android-time 00:17 14 Eylül 2018
Haberler Otomotiv
Alman devi artık Beetle üretmeyecek
Alman otomotiv devi Volkswagen, Türkiye'de halk arasında "tosbağa" olarak adlandırılan, "Beetle" model binek otomobillerinin üretimine son vereceğini duyurdu.

Volkswogen’in ABD temsilciliğinden yapılan açıklamada, halen 3. nesil modelleri piyasada olan aracın üretiminin gelecek yıl temmuz ayında sonlandırılacağı belirtildi.

Açıklamada, aracın yakın gelecekte yeniden piyasaya sürülmesinin planlanmadığı kaydedildi. İlk kez Nazi dönemi Almanya’sında 1938’de piyasaya sürülen Beetle, 20. yüzyılın ikinci yarısında dünya çapında üne kavuşmuştu.

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Şirket 1998’de “New Beetle” adıyla modelin yeni versiyonunu piyasaya sürmüş, 2012’den itibaren ise 3. nesil modelleri üretilmeye başlanmıştı. AA

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