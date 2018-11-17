Başka markanın logosuyla karşımıza çıkan otomobiller!

Hayatımızın her anında karşımıza çıkabilecek olan ama otomotiv sektöründe daha fazla göze çarpan bir mühendislik olayı var "Badge Engineering" diye adlandırılıyor.Bu, bir ürünü farklı markayla ortaklaşa kullanmak olarak kabaca açıklanabilir. Otomotiv sektöründe karşılaştığımız bu mühendislik örneklerini bir araya getirdik.

1- Aston Martin Cygnet

Aston Martin gibi özel otomobiller üreten bir markaya hiç yakışmayan bir model denemesiydi. Aslına bakarsanız ne amaçlandı Cygnet ile o da belli değil. 2011 yılında ilk defa karşımıza çıkan bu model, markanın Avrupa pazarındaki araç kiralama filo pazarlarına uyumunu gerçekleştirmesi umuduyla ortaya çıktı. Cygnet güçlü bir satış dönemi geçirmedi markanın ikinci en hızlı üretimden kaldırılan modeli modeli oldu. Sadece İngiltere’de 150 adet satıldı. Otomobil aslında Toyota’nın ülkemizde satılmayan bir modeli olan IQ’nun neredeyse aynısıydı.

2- Honda Crossroad

İlk alternatiften ülkemizde 1 ya da 2 adet görmeniz mümkün ama bu modelden imkansız… Aslına bakarsanız bu otomobilin tasarımına o kadar alışkınız ki Honda logosu gözünüze bile çarpmayacak. Tamamıyla Land Rover Discovery Seri 1 olan bu otomobil, 1993’den 1998 yılına kadar sadece Japonya ve Yeni Zelanda da satıldı. Otomobilin Land Rover Discovery’den tak farkı ise logoları…

3- Saab 9-2x Aero

General Motors tarafından 2000 yılında satın alınan Saab markası, İsveç’in en iyi otomobil üreticilerinden biri olarak geçiyordu. GM’nin Saab markasını satın almasındaki temel sebep ise Avrupa’daki otomotiv pazarına giriş yapmak istemesi. 9-2x Aero’nun hikayesi ise bundan sonra başladı. GM bu modeli üretirken kendi otomobillerinden birini donör olarak seçmedi ve Subaru Impreza’nın hb gövdeli versiyonunu kullandı ve ortaya Saabaru çıktı!

4- Cadillac Catera

Catera’yı ülkemizde görmemiz mümkün değil ama 30 yaşının üzerindeki okuyucularımız Opel’in Omega modelini bilirler. GM, Badge Engineering konusunda ne kadar girişken olduğunu bir kez daha bize kanıtlıyor. 1996 yılında ortaya çıkan Catera, Opel Omega’nın tamamıyla aynısıydı.

5- Seat Exeo

Seat markasının B7 kasa kodlu A4’ü kullanarak ortaya çıkardığı orta sınıf bir otomobil olarak biliniyor. Aslında diğer örneklere göre daha radikal değişimleri bünyesinde barındıran bu otomobil, yan profilden kendini kolayca ele verebiliyor. Exeo, 2008 ve 2013 yılları arasında üretildi.