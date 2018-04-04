Bozankaya 9. Enerji Verimliliği Forumunda elektrikli otobüsü SILEO’yu sergiledi

Türkiye’de üretilip, Türk halkının kullanımına sunulan ilk elektrikli otobüs markası olan Bozankaya, 9.’su düzenlenen Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’na katıldı.

Türkiye'de 9. kez düzenlenen ve konusunda uzman isimlerin konuşmacı olarak katılımda bulunduğu Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı, 29-30 Mart 2018 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Bozankaya Ar-Ge Merkezi ve Teknoloji Müdürü Dursun Çiçek, enerji odaklı araç konsepti başlığı altında yerli olarak üretilen Türkiye'nin ilk 10m, 12m, 18m ve 25m elektrikli otobüsleri başta olmak üzere bu araçların bataryaları, araç menzilleri, yüksek verimlilikleri, verimli modüler şarj sistemlerini, rejeneratif prensibini, elektrikli otobüs tahriklerini “The SCL” batarya sistemlerini, elektrikli otobüslerin ekonomisi ve çevreci özelliklerini anlattı.

Çiçek, “Elektrikli otobüsler konusunda bir Türk markası olarak tarih yazıyoruz. Türkiye'deki Ar-Ge merkezimizde 100'e yakın çalışanımız var ve projelerimizi hızlı şekilde hayata geçirebiliyoruz. Bu rakamlar sonucunda gururla diyebiliriz ki son iki yılda Ar-Ge'ye yatırımımız ile Volkswagen (%6.4) ve BMW'nin (%6) dahi üzerinde yer alıyoruz. Ürettiğimiz araçlarda akıllı batarya sistemleri kullanıyoruz. SILEO elektrikli otobüslerimiz 4 saatlik bir şarj ile 400 km menzil yapabiliyor. Araçlarımız aynı zamanda yokuş aşağı giderken elde edilen fren enerjisini rejeneratif enerji yöntemiyle depolayarak bu menzili uzatabiliyor.” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin yeni nesil elektrikli otobüsü; SILEO

Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı'nda sergilenen ve Bozankaya tarafından üretilen çevre dostu, sessiz ve sıfır emisyon özellikleriyle ön plana çıkan yeni nesil SILEO otobüsler, %100 elektrikli 10, 12, 18 ve 25 metre uzunluğunda modellere sahip. 4 saatlik bir şarjla 400 km mesafeyi kat edebilen yeni nesil SILEO, içten yanmalı motor yerine aks üzeri elektrikli motor kullanılması sayesinde geniş ve ferah bir iç hacim yaratırken aracın yolcu taşıma kapasitesi 25m modelinde 232 yolcuya kadar çıkabiliyor.

Bozankaya 2014 yılında ilk defa ürettiği birinci nesil %100 elektrikli otobüsüne oranla ağırlığı artırmadan araç iskeletinde farklı materyallerin de kullanıldığı ve elektrik, elektronik sistemlerinin verimi artırılmış, yeni nesil SILEO' da daha modern çizgiler barındırıyor. Modern şehirlerin yeni ulaşım aracı olmayı hedefleyen Yeni SILEO' nun tüm Ar-Ge çalışmaları Bozankaya Ar-Ge Merkezi'nde %100 yerli sermaye ve Türk mühendislerin çalışmalarıyla gerçekleştirildi. Hızlı yolcu indirme ve bindirme olanağı sağlayan %100 alçak tabanıyla Yeni SILEO, şehir içi ulaşımda sıfır emisyon ile çevre dostu bölgeler oluşturulmasına yardımcı olacak.

Yeni nesil SILEO %75’e kadar fren enerjisini geri dönüştürebiliyor ve bu sayede sürüş mesafesini de büyük ölçüde artırabiliyor. Bir jeneratör görevi de gören çekiş motoru, frenleme enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüyor ve sürüş esnasında bataryayı dinamik olarak şarj ediyor. Tüm yol koşulları dikkate alındığında Yeni SILEO ortalama 0,8 kWh/km'den başlayan tüketim değerleri sergiliyor.