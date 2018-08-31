Bu haliyle yarım milyon dolar ediyor!

Porsche'nin 1986 ile 1993 yılları arasında 294 adet ürettiği efsanevi spor otomobil modeli olan 959, kazalı haliyle yeni müşterisini bekliyor!

Porsche 959, 1980’li yılların sonuna doğru üretilen, dört tekerlekten çeker spor bir otomobil modeli olarak öne çıkıyor. 1986 Paris Dakar Rallisi’nde birinci olan otomobil Grup B Ralli Otomobili olduğu için toplamda 294 adet üretildi.

Çift turbolu motora sahip olan 959, Dünya’nın En Hızlı Yasal spor otomobili olarak 317 km/s hıza ulaşabiliyordu. Dört tekerlekten çekişli olması sayesinde Porsche’nin diğer modellerine göre daha iyi bir yol tutuş performansı sergileyen otomobil teknolojik anlamda da zamanın ötesindeydi.

Arkadan motorlu Grup B için hazırlanan otomobil 1981 yılında geliştirmeye başlandı. 2849 cc hacme sahip olan 6 silindirli çift turbolu motor 450 beygir güç ve 500 Nm tork üretiyor.

Amerikan otomobil dergisi Car and Driver’ın haberine göre günümüzde örneklerine az rastlanan 959’un güncel fiyatı milyon dolarla ölçülüyor. Habere konu olan kazalı 959 ise bu haliyle 450 bin ile 550 bin dolar arasında satılacak gibi… Otomobilin ön tarafından hasar almış olması, motora ve yürüyen aksama olan etkinin azalacağı yönünde. Ancak nadir bulunan bu otomobil modelinin hasarlı olan parçalarının nereden bulunacağı ise bir sır.

Bu Porsche 959’un satışı ise açık arttırma usulüyle bu hafta sonu Amerika’da gerçekleştirilecek! Satılacak olan otomobilin ilk satışının Japonya’ya gerçekleştiğini ve sonrasında tekrar Amerika’ya getirildiği için Amerikan versiyona çevrildiği belirtiliyor. Otomobilin kilometre sayacı ise 5885 km’yi gösteriyor.