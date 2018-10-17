En tutumlu E Serisi!

Dünya'nın en önemli otomobil markalarından biri olan Mercedes'in dünya genelinde ilk üretildiği tarihten bugüne kadar en çok satılan modeli E Serisi ile güzel zaman geçirdim. Kullandığım otomobilin en önemli özelliklerinden biri en düşük motor hacmine sahip versiyon olması. 1.6 litrelik, turbo beslemeli benzinli motora ve 9 ileri tam otomatik şanzımana sahip olan E 180, düşünüldüğü kadar ekonomik mi(?) sorusunun cevabı yazının devamında...

E Serisi hatta E Klas, bulunduğu sınıfı yaratan bir model olma özelliğine sahip. 1960’lı yıllardan beridir üretilen otomobilin en güncel hali ise W213 olarak 2016 yılından beridir hayatımızda olan versiyonu. Güncel E Serisi ülkemizde 2.0 lt dizel, 2.0 benzinli, 4 litre benzinli ve 1.6 litre benzinli motor seçenekleriyle satın alınabiliyor. E63 S hariç diğer motor seçeneklerini önceden kullanma fırsatı bulduğum E Serisi’nde bu defa en düşük hacimli motor alternatifini tecrübe ettim.

Otomobilin tasarımından başlayacak olursam, E Serisi markanın yeni S Serisi’yle birlikte bizimle tanıştırdığı yumuşak tasarım dilini taşıyor. Farlarda bulunan çift gündüz far çizgileri E Serisi’nin karakterini vurgularken markanın logosu olan yıldızın radyatör ızgarasının hemen üzerinde olması araca olan güveninizi arttırıyor.

Aracın yan profilinde ise durum oldukça sade ve gözünüz takılmadan otomobilin arkasına kadar geliyor.

Led teknolojisine sahip olan stoplar, kristal biçimde desteklenerek özellikle bekleme durumunda gözünüzde simli bir eşyanın bıraktığı etkiyi bırakıyor.

Arka kısımda otomobili ayıran en önemli detay ise E 180 logosu…

Otomobilin içine geçtiğimizde ise 12.3 inç boyutunda olan iki ekran size merhaba diyor. Ayrıca açık renkli tavan ve koltuk döşemeleri otomobilin zaten ferah olan iç mekanını iyice ferah bir hale getirmiş.

Direksiyonun hemen arkasında yer alan lcd ekran gösterge tablosu görevini görüyor. Üç farklı temaya sahip olan gösterge tablosu navigasyon, müzik sistemi ve sürüş bilgilerini içeren detayları da sürücüye kolayca yansıtıyor.

Konsolun ortasında kalan diğer ekran ise araç ayarları ve multimedya sisteminden sorumlu olarak çalışıyor. Bu ekran üzerinden müzik ve multimedya sistemi üzerindeki tüm bilgilere, navigasyona, araç ayarlarına hatta her şeye ulaşıyorsunuz. Rahatça ulaşma konusunda ise bazı sorunların olduğundan bahsetmek zorundayım!

Özellikle kol dayamanın hemen ucunda yer alan TouchPad, kayıtlı olmayan bir radyo frekansını ayarlarken başınıza bela olabiliyor. Bir de trafikte seyir halindeyseniz kesinlik radyoyu değiştirmeyin, bırakın öyle kalsın. Dokunmatik yüzeyin hemen önünde yer alan yuvarlak tuş ise işleri biraz daha kolaylaştırabiliyor ama dokunmatik yüzeye yüklenen sorumluluk daha ağır…

Otomobilin donanımlarına gelecek olursak, anahtarsız çalıştırma, acil durum fren desteği, baş üstü göstergesi, elektrikli koltuklar, ısıtmalı koltuklar ve en önemlisi adaptif hız sabitlemeyle birlikte çalışan şerit takip asistanı ve auto pilot.

Bu sistem sayesinde dur kalk trafikte otomobilin kendi kendine gitmesini sağlayabiliyorsunuz. 110 km/s hızın altındaki seyirler süresince otomobil otoyol virajlarını rahatlıkla şerit dışına çıkmadan dönüyor, öndeki otomobille hızını ve mesafesini sizin ayarladığınız kıstaslarda tutuyor.

Otomobilin en önemli ve onu farklılaştıran özelliğine geldi sıra, motoruna… 1.6 litrelik turbo beslemeli motora sahip olan E 180, 156 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. Otomobil bu değerleri markanın geliştirdiği 9 ileri G-Tronic şanzımanıyla birlikte arka lastiklerine iletiyor. Otomobilin toplam ağırlığının aklınızdan geçtiğini düşünüyorum hemen belirteyim, 1645 kilogram. E 180’in bu değerler sonucunda 0’dan 100 km/s hıza ulaşması ise 8.9 saniyesini alıyor.

E180 ile harekete başladığınızda en korkulan konu olan motorun gücü bakımından cılız kalmasıyla ciddi anlamda karşılaşmıyorsunuz. Aslına bakarsanız bu durumla karşılaşmamanızın sebebi neden E 180 satın almanızla alakalı. Ben bu aracı kullanırken performans açısından büyük beklentilere sahip değildim. Bu sayede E Serisi’nin konfor unsurlarının rahatlıkla tadını çıkarttım.

Otomobil ani hızlanmalarda size güzel cevaplar veriyor. Ancak yanınızdan hızlıca geçip giden bir hothatch’i yakalama imkanı tabi ki tanımıyor. Ayrıca E 180 size sadece konfor değil ekonomi de sunuyor. Otomobilin karma yakıt tüketim verisi 4.9-5.5 lt / 100 km olarak belirtilmiş. Şehir içi kullanımda ise bu detay 8.0 – 7.5 lt / 100 km, 300 km’lik mesafe sonucunda otomobilin bana sunduğu veri ise 9.8 lt / 100 km. 10 litre bir otomobil için yüksek bir değer olabilir ama E Serisi kullanıyorsanız bunu düşünmeyeceksiniz!

E 180 ile E 220 ya da E 300’ün sürüş konforuyla alakalı fark bulmanız imkansız. Otomobilim yol, motor ve rüzgar sesi yalıtımı tam bir Mercedes. Kabin sessizliği ve kalitesi oldukça iyi. Süspansiyon konusuna gelince özellikle C Serisi’nden sonra E Serisi’ne binince aradaki farkın segment farkından daha öte olduğunu anlıyorsunuz. Oldukça iyi çalışan süspansiyonlar kompleks virajlarda işini spor süspansiyon gibi yaparken, sakin kullanımlarda konforlu sürüşe katkıda bulunuyor.

Ülkemizde en düşük motor hacmine sahip model olan E 180, 419 bin 600 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Test aracımız ise eklenilen ekstra donanımlarla birlikte 451 bin 682 TL olarak fiyatlandırılmış.