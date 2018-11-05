“Görüştük, isterlerse ‘yerli’ye de veririz”

Türkiye’nin en büyük akü üreticilerinden İnci GS Yuasa’nın Genel Müdür Yardımcısı, ‘Yerli otomobil konsorsiyum ortaklarından Anadolu Grubu’ndan üst düzey bir yönetici bizi ziyaret etti. İrtibat halindeyiz, ileride talep olabilir” dedi.

Akü sektörünün teknoloji lideri İnci GS Yuasa, 34'üncü yılında 50 milyonuncu aküsünü üretim bantlarından indirdi. Manisa'daki firma yetkililerine elektrikli otolar ve ‘yerli otomobil' ile ilgili çalışmaları veya bir talep olup olmadığını sorduk. İnci GS Yuasa Genel Müdür Yardımcısı Kadir Kaymakçı, “Yerli otomobil konsorsiyum ortaklarından Anadolu Grubu'ndan üst düzey bir yönetici bizi ziyaret etti. Elektrikli araçlar ve diğer araç aküleriyle ilgili yetkinliklerimiz konusunda bilgi verdik. Organizasyonun tamamlanmasıyla beraber belki ileride talep olabilir. Yani irtibat halindeyiz fakat sonuçlanmış bir adım henüz yok” dedi.

ADIM ATMAYA HAZIRIZ

Japon ortaklarının elektrikli araç aküleri konusunda oldukça yetkin olduğunu ve şu an farklı firmaların elektrikli araç akü ihtiyaçlarını da karşıladığını belirten Kadir Kaymakçı, “Uzaydaki uyduların yüzde 70'i GS Yuasa'nın lityum aküleriyle dönüyor. Otomotivde ise Nissan'la ortak fabrikaları var, onlara akü üretiyorlar. Bosch'la ortak fabrikaları var, farklı firmalara tedarik sağlıyorlar. Mitsubishi de aynı şekilde. Biz Türkiye'de bu konuda talep oluşmasını bekliyoruz. Ortağımızla beraber burada adım atmaya hazırız. Bu konuda ciddi bir niyet var” açıklaması yaptı.

Hâlihazırda yatırımlarının o tip aküler üretmek için uygun olmadığını, bambaşka yatırımlar gerektiğini belirten Kadir Kaymakçı, “Fakat know-how'ı (teknik bilgi ve beceri) çok yüksek. Elektrikli araçlarda da, uydularda kullanılan lityum akülerde de bu üstün teknolojiye sahip. Dolayısıyla teknik hazırlıklarda bir sorun yok, yeter ki talep oluşsun” dedi.

YÜZDE 51 İLE PAZAR LİDERİ

İnci GS Yuasa Genel Müdür Yardımcısı Kadir Kaymakçı “Biz, ‘starter' diye adlandırdığımız, otomotiv endüstrisinin kullandığı bütün akü tiplerini yapıyoruz. Start – stop araçlarda tüm segmenti karşılayacak üretimiz var. Endüstriyel akü ve özellikle ‘traksiyoner' akülerde yüzde 51'lik bir payla pazar lideriyiz. Traksiyoner akülerde Türkiye'nin ihracat lideriyken endüstriyel akülerde ise ülkede ihracat yapan tek firmayız” açıklaması yaptı. 2018'i yaklaşık 3 milyon 750 bin, 2019'u da 4 milyon 400 bin akü üretimiyle tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Kadir Kaymakçı, “Traksiyoner aküde bu yılı yaklaşık 370 bin hücre üretimiyle tamamlıyoruz. Önümüzdeki yıl ise 420 bine çıkmak istiyoruz. Kapasitemizin limitlerindeyiz, yeni yatırımlar yaptık. Ciddi bir talep var” dedi.

150 MİLYON AKÜ HEDEFİ

50 milyonuncu otomotiv aküsünün üretim bandından inmesi törenini işçileriyle birlikte kutlayan marka yetkilileri, törende, “34 yılda 50 milyon akü ürettik, 50 milyon aracın kalbine girdik ve hedefimiz 50 yılda 150 milyon aküye ulaşmak' dedi.