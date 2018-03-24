Grandland X’e “Ultimate” donanım!

Opel'in kompakt SUV modeli olan Grandland X'e en üst donanım adı olan 'Ultimate' donanımı katıldı. 2 litrelik dizel motor ve 8 ileri tam otomatik şanzımanın da bulunduğu bu donanımı 1.2 benzinli ve 1.6 dizel motorlu versiyonlarda da tercih edebileceksiniz.

Opel geçen yıl Kasım ayında satışa sunduğu kompakt SUV modeli Grandland X'in Ultimate donanım seviyesini satışa sundu. Enjoy ve Excellence donanım seviyelerinin üzerinde en üst donanım seviyesi olan Ultimate, Panoramik cam tavan dışında Grandland X'te sunulan tüm opsiyonları bünyesinde barındırıyor.

Grandland X müşterileri Ultimate donanım seviyesinde modelin öne çıkan tüm konfor ve güvenlik özelliklerine bir arada erişebilecekler. Bu özellikler arasında: Dokunmatik 8 inçlik ekrana sahip Navi 5.0 bilgi-eğlence sistemi, ısıtmalı ThermalTec ön cam, AGR sertifikalı ergonomik ön koltuklar, 360 derece kuş bakışı çevre görüş kamerası ve Premium Denon ses sistemi bulunuyor.

Grandland X Ultimate donanım seviyesinde standart olarak sunulan siyah tavan, 19” jantlar ve alaşımlı spor pedallar ise otomobilin sportifliğine katkı sağlıyor.

Dizel ve benzinli versiyon olmak üzere sadece otomatik şanzımanla birlikte alınabilen Ultimate donanım seviyesinde markanın tavsiye edilen satış fiyatları ise:

1.2 130 HP Otomatik Şanzıman S&S AT-6 (Benzin) 205 bin 900 TL

1.6 120 HP Otomatik Şanzıman S&S AT-6 (Dizel) 223 bin 900 TL