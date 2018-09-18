İşte Audi’nin ilk tam elektrikli modeli!

Audi e-tron, markanın ilk tam elektrikli modeli olma özelliğine sahip. 95 kilowatt pilleri, sürekli dört tekerlekten olan çekiş sistemi ve yepyeni teknolojileriyle otomobil bekleyenlerini heyecanlandırıyor! Ayrıca e-tron 30 dakikalık şarkla pillerini yüzde 80 doluluğa ulaştırabiliyor, bu da 320 km menzil anlamına geliyor!

Markanın crossover modeli olan e-tron, 0’dan 100 km/s hıza 5.5 saniyede ulaşıyor. Elektrik motorunun sunduğu yüksek tork ise aracın performans anlamında keyifli olmasına sebep veriyor. Otomobil gelecek yıl yapılacak olan tanıtımla ortaya çıkacak. Audi Amerika sözcüsü e-tron’un menzilini 250 mil, 400 km olarak belirtti.

Audi, e-tron modeliyle gerçekten Tesla’ya rakip bir otomobil üretmiş olacak! 2019 yılında yollarda olacak olan otomobilin Amerika fiyatı 75 bin dolardan başlayacak. Audi müşterileri e-tron almak için ön siparişi pazartesi günü verebilecekler. Ön sipariş bedeli 1000 dolar!

Otomobilin ön ve arka akslarında asenkron iki elektrik motoru yer alacak ve tek kademeli bir şanzımanı olacak. Otomobil hafif tempoyla kullanıldığında öncelikle arka motor çalışacak. Bu sayede her iki motorda manyetik sürüklenme torkundan dolayı en verimli şekilde çalışıp elektriği en verimli şekilde kullanacak. Hızlı şarj istasyonunda otomobilin pilleri 30 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşabilecek. Audi e-tron markanın Brüksel’deki fabrikasında üretilecek.