Kavisli gösterge paneli mi olur?

Bosch, dünyanın ilk kavisli gösterge panelini seri üretim bir aracın kokpitine yerleştiriyor. Evlerin salonlarında ve akıllı telefonlarda uzun süredir bulunan özellik artık seri üretimde türünün ilk örneği olarak öne çıkıyor.

“Kavisli” gösterge paneli, yeni Volkswagen Touareg'in Innovision Kokpit’i ile dünyada ilk kez görücüye çıkıyor. Bu, Volkswagen'in direksiyon arkasında yer alan analog ekran teknolojisini özgürce yapılandırılabilen, yüksek çözünürlüklü, kavisli bir ekranla değiştirdiği anlamına geliyor. Sürücünün o anda istediği şeye bağlı olarak ekran, geniş bir alanı kapsayan navigasyon haritalarını, sürücü bilgilerini veya sürücü destek sistemlerinin durumunu gösterebiliyor. Kavisli gösterge paneli daha net görüntü veriyor ve güneş ışığında bile dört kat daha az yansıma yapıyor. Car Multimedia İş Kolu Başkanı Steffen Berns, “Düz ekran günleri sona erdi. Bosch, dünyanın ilk kavisli gösterge paneli ile araç kokpitlerine yeni bir boyut getiriyor.” dedi.

Dijital, kavisli bir gösterge ekranı derecesi, insan gözünün doğal kavis derecesine benziyor. Sonuç olarak sürücü, ekranın kenarında bile olsa gösterge ışıklarını ve uyarı sinyallerini çok daha iyi fark edebiliyor. Berns, “Sürücüler, emniyet ve rahatlık açısından kavisli gösterge panellerinden fayda sağlıyor. Ayrıca bu ekran türü, otomotiv üreticilerine de kokpit tasarımı konusunda daha fazla özgürlük ve daha fazla alan sağlıyor.” dedi. Büyük boyutlu monitörlere olan talep, aynı Bosch tarafından üretilen kavisli gösterge paneline olan talep gibi yüksek bir artış gösteriyor. Yüzeyin altında çok sayıda dijital ekranı bir araya

getirirken, benzer büyüklükte ve kavisli olmayan bir ekrana oranla neredeyse 2 santim daha az yer kaplıyor.

Hız ölçer, navigasyon haritaları ve telefon listesi: yaklaşık 31 santimetre (12,3 inç) ekran diyagonaline sahip gösterge panelinde gösterilen içerikler, sürüş durumuna ve kişisel tercihe bağlı olarak sürücü tarafından belirleniyor. Kontrol ünitesi üzerinde kokpitin arka kısmında sürücünün göremediği akıllı bir kontrol sistemi yer alıyor.

Titreşimler, sıcaklık değişiklikleri, arızalara duyarlılık: kalite ve sağlamlık açısından araç ekranlarından beklentiler yüksektir. Buna ek olarak sürücü, güneşin doğrudan araç ekranına geldiği durumlarda bile ekrandaki görüntüleri güvenilir bir şekilde okuyabilmelidir. Bu nedenle Bosch'un yeni kavisli gösterge paneli özel bir üretim süreci kullanıyor. Şu ana kadar bu süreç, parlak ortam ışığında bile yüksek kontrasta sahip düz ekran üretiminde kullanılıyordu.