MINI Oxford fabrikasını kapatmaya hazırlanıyor!

BMW çatısı altında bulunan MINI, Oxford'ta yer alan fabrikasını kapatmaya hazırlanıyor! Fabrikanın kapatılmasıyla birlikte gerekli olan bazı bakımlar yapılacak.

Otomobil üreticileri fabrikalarını yaz aylarında durdurup gerekli olan yenilenme ve onarım işlerini gerçekleştirirler. Bunun da en temel sebebi bu mevsimde satışlar en düşük seviyelerdedir ve bu tarz yenilenme, tamirat gibi durumlar markaya üretim hacmi anlamında sorun yaratmaz.

Reuters’ın haberine göre, BMW’den gelen MINI Oxford açıklaması ise şu şekilde, “1 Nisan olarak Oxford fabrikasının bakım dönemini planlamamızın sebebi, İngiltere’nin AB’den çıkmasıyla alakalı. Bu tarih herhangi bir anlaşma olmaması durumunda kısa vadede parça arzında bozulmaya sebep olmayacak” yönünde oldu. Ayrıca grup, “En kötü senaryoyu düşünerek hareket etmek zorundayız” açıklaması da bu konuya eklendi.

Oxford fabrikasında BMW, 220 bin adete yakın otomobil üretimi gerçkelştiriyor ve İngiltere’nin 1.67 milyonluk otomobil üretiminin yüzde 13’ü bu fabrika karşılıyor. Üreticilerin en büyük endişhesi ise Brexit anlaşmasının sonucunda yedek parçalara ve bitmiş otomobillere ekstra gümrük kontrollerinin sağlanacağı ve bu durumunda üretim sürecine ve maliyetine ekleneceği yönünde…