Porsche Lamborghini’yi geçti!

Alman merkezli spor otomobil üreticisi Porsche, 2018 yılının ilk üç ayının sonunda ulaştığı satış rakamıyla rakiplerinin bir çoğunu geride bıraktı!

Volkswagen grbununun çatısı altında bulunan Lamborghini ve Porsche aslına bakarsanız birbirine çok yakın ve aynı rekabet koşullarına dahil olan markalar. Her iki markanın da spor otomobil karakterli SUV modelleri ve gerçek spor otomobilleri var.

Porsche ve Lamborghini ayrıca Ferrari, McLaren ya da Aston Martin’in en büyük farklılıkları ise yıllık satış rakamlarında gizli. Nisan ayı itibariyle gelen satış raporlarına göre Porsche inanılması ve erişilmesi güç bir rekora imza attı. 2018 yılının ilk üç ayında marka 63 bin 500 adetlik satışa ulaştı! İtalyan marka olan Lamborghini ise 3815 adette kaldı, Porsche’nin satış rakamıyla bu rakamı kıyaslarsanız yaklaşık 16 kat daha fazla bir değer ortaya çıkıyor!

Porsche’in bu rakama ulaşmasının en temel sebepleri ise Macan ve Cayenne modelleri. Porsche ilk çeyrekte 23 bin adet Macan satışı gerçekleştirmiş durumda! Lamborghini’nin Urus modeli ürün gamına eklendikten sonra, marka hem üretim hem de satış kapasitelerini 2 kat arttırmış olacak hem de en az!

İşte SUV farkı yoksa Lamborghini kadar satardı demeyin, çünkü ilk üç ayda toplam 9600 adet 911 satılmış! Bu değer Huracan ve Aventador modellerinin yıllık satış rakamından bile fazla.

Porsche ve Lamborghini markalarına bir de bu açıdan bakmanız işleri değiştirecektir…