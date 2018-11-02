Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı neredeyse yarı yarıya azaldı!

Değişken kurlar, yüksek vergi oranları otomobil satışlarını temelden etkileyen ve pazarın daralmasına sebep olan en temel etkenler. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı geçen yıla göre yüzde 47.7 azaldı!

Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 798 bin 221 adet taşıtın %54,2'sini otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %14,1’ini motosiklet, %8,2'sini traktör, %3,7'sini kamyon, %2,1'ini minibüs, %1'ini otobüs, %0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 45 bin 235 taşıt içinde otomobil %46,4 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla %29,4 ile motosiklet, %11,3 ile kamyonet, %8,4 ile traktör takip etti. Taşıtların %4,5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %29 azaldı

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %29 azaldı. Bu azalış otomobilde %43, kamyonette %24,3, kamyonda %10,9, motosiklette %14,1 olarak gerçekleşti. Minibüste %28,6, otobüste %28,3, özel amaçlı taşıtlarda %52,6, traktörde ise %33,7 artış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %47,7 azaldı

Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında %47,7 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde %54,1, minibüste %54,6, otobüste %58,5, kamyonette %60,7, kamyonda %55,5, motosiklette %19,9, özel amaçlı taşıtlarda %79, traktörde ise %39,5 olarak gerçekleşti.Ocak-Eylül döneminde 742 bin 465 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 163 bin 189 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 579 bin 276 adet arttı.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan 20 bin 969 adet otomobilin %14,9'unun Renault, %9,9’unun Fiat, %8’inin Volkswagen, %7,3’ünün Honda, %7'sinin Nissan, %6,2'sinin Hyundai, %5,7'sinin Toyota, %5,2'sinin Ford, %4,7'sinin Dacia, %4,5'inin Opel olduğu, %26,5’inin ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Trafiğe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 424 bin 901 adet otomobilin %42,7'si 1501-1600, %27,8'i 1401-1500, %13,1’i 1300 ve altı, %11,3’ü 1301-1400, %4,2’si 1601-2000, %0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.