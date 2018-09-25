Yakıt verimliliği sunan ve CO2’yi azaltan yeni lastikler

Goodyear, yeni lastikleri FUELMAX PERFORMANCE serisini IAA Ticari Araçlar Fuarı’nda tanıttı. Tamamen silika içeren hamur teknolojine sahip ilk kamyon lastikleri olmasıyla öne çıkan yeni lastikler üst düzey yakıt verimliliği sağlayarak AB’nin ‘A’ Sınıfı Kalite Etiketi’ni almaya hak kazandı.

Goodyear'ın yeni FUELMAX PERFORMANCE serisinin, ağır hizmet araçları için giderek daha sıkı hale gelen AB mevzuatıncaönerilen CO2 emisyonu oranının 2025 yılına kadar %15 ve 2030 itibariyle %30 düşürülmesi talebini karşılama ve kamyon üreticilerine bu hedeflere ulaşmada yardımcı olması bekleniyor.

Bu serinin diğer bir özeliği her lastiğin içine radyo frekansı ile tanımlama (RFID) etiketinin yerleştirilmiş olması olup bu yeni

teknoloji sayesinde harici bir cihaz yardımıyla lastik tanımlanıyor ve lastik yönetim sistemleriyle bağlantı kurması sağlanıyor. Tüm lastiklere uygulanabilen RFID etiketi, lastiklerin basit ve hızlı bir şekilde tespit edilmesini sağlayarak hırsızlar için caydırıcı bir etken oluyor.

Goodyear FUELMAX PERFORMANCE serisi iki ebatta FUELMAX S PERFORMANCE ön aks lastiği ve tek ebatta üretilen FUELMAX D PERFORMANCE çeker aks lastiğinden oluşuyor.Uzun mesafe araçlarında düşük ısı üretimi ve düşük yuvarlanma direnciyle birlikte en üst düzeyde yakıt tasarrufu elde etmek için geliştirilen FUELMAX S PERFORMANCE lastiklerinde su tahliyesini ve düzenli aşınmayı optimize eden kanal yapısı özellikleri öne çıkıyor.

IntelliMax Groove teknolojisiyle geliştirilen FUELMAX D PERFORMANCE çeker aks lastiğinin deseni ise kullanım ömrü süresince yüksek km performansı ve düşük dönme direnci için yol tutuş özelliğini destekliyor. Lastik sırtının %60 aşınmasından sonra ortaya çıkan kanallar lastiğin ömrü uzuyor.

Goodyear Proaktif Solutions ve FUELMAX PERFORMANCE lastiklerinin birlikte kullanılması halinde performansı artırarak toplam maliyeti ve emisyonu daha da azaltmak mümkün oluyor.