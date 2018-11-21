Yarım milyon liralık Opel!

Alman otomobil üreticisinin D segmenti oyuncusu olan Insignia'yı tanımayanınız yoktur ama şu anda yazısını okuduğunuz otomobil bildiğinizden biraz daha farklı. Insignia'nın standart versiyonuna göre daha hızlı, daha sportif ve daha teknolojik olan bu otomobil ayrıca inanılması güç bir etiket fiyatına sahip! Yarım milyon liralık fiyatı olan Insignia GSI ile kısa bir birliktelik yaşadım ve bunun detaylarını size bu yazıda anlatacağım...

2004 yılında Vectra modelinin yerini alan Insignia ile ilk defa o dönemde tanışmıştık. İlk jenerasyonun tasarımında en çok dikkat çeken şeyler yumuşak hatlar olmuştu.Otomobille resmi olarak tanışmamız ise 2009 yılında oldu.

Sonrasında ise 2013 yılında yepyeni bir otomobil karşımıza çıktı. Markanın yeni tasarım diliyle şekillenmiş olan bu yeni model, daha fazla keskin çizgilere ve daha yere yakın bir gövdeye sahip olarak karşımıza çıktı.

Bugün ise kullanma fırsatı bulduğum Insignia modeli, bu ürünün en spesifik olan versiyonu GSI. Aslında GSI defteri Opel için bir süre kapanmış yerine OPC gelmişti. Ancak Alman üretici GSI efsanesini bu modelle birlikte tekrar diriltti. Aklımızda en çok kalan Opel GSI otomobilleri ise Corsa ve Astra GSI diyebilirim.

Test aracımız olan Insignia GSI’yi ilk defa gördüğünüzde otomobilde standart modele göre ciddi farklılıklar olduğunu hemen anlıyorsunuz. Tamponlardaki mat gri renkli detaylar ve tasarımı farklı olan tamponlar, 20 inç boyutundaki jantlar, kırmızı rengi, GSI logoları ve bagaj üstü spoyleri ilk etapta genel olarak dikkatinizi çekiyor.

Insignia’ya önden baktığınızda tampon detayları haricinde parlak siyah renkli motor ızgarası farklılığını simgeliyor.

Otomobilin yan profilinde ise 20 inç jantları, GSI’ya özel marşpiyelleri dikkat çekiyor. Ayrıca gövdenin de standart Insignia’lardan daha alçak gözüktüğünü belirtmemde fayda var.

Aracın arkasına geçtiğimizde ise “Duck Tail” diye adlandırılan tarzda bir bagaj üstü spoyler hemen göze çarpıyor sonrasında ise aerodinamik unsurlar gibi gözüken kedi gözü çerçeveleri ve gri renkli egzoz uçları bu otomobil düşündüğünüzden farklı imajını dışarıya yansıtıyor.

Otomobilin uzunluğu 4897 mm, genişliği 1941 mm ve yüksekliği 1455 mm. Aks mesafesi ise 2829 mm uzunluğunda. Arka koltuklardaki yaşam alanı iyi olsa da otomobilin coupe temelli tasarımı arka koltuklarda klostrofobik bir durum oluşturuyor.

Aracın toplam ağırlığı 1697 kg iken bagaj hacmi de 490 lt olarak belirtilmiş. Ayrıca arka cam da bagajla birlikte açıldığı için otomobilin oldukça geniş bir yükleme alanı var.

Gelelim GSI kodlu Insignia’nın içine. Aslına bakarsanız spor ve sizi saran ön koltukların haricinde standart Insignia’dan farklı bir durumla karşılaşmıyorsunuz.

Intellink yazılımlı dokunmatik multimedya ekranı, ortası dijital ama kenarları analog olan gösterge paneli alışkın olduğumuz standart Insignia ile aynı.

Vites kolunun hemen önünde aracın sürüş sistemlerine ve sürüş modlarına erişebileceğiniz tuş takımı bulunuyor.

Insignia GSI’nin Tour, Sport ve Normal olmak üzere üç farklı sürüş modu var. Bu modlarla aracınızı sürüşünüze göre programlayabiliyorsunuz.

Otomobilin motor kaputunu açtığınızda ise karşınıza 2 litre hacminde bi-turbo beslemeli dizel ünite çıkıyor.

Bi-turbo boyut olarak birbirinden farklı iki turbo anlamına geliyor. Biri küçük diğeri büyük olan turbolar alt ve üst devirlerdeki canlılığı daha keskin bir hale getirmeyi amaçlıyor ve bunda da başarılı olduklarını söyleyebilirim.

210 beygir güç ve 480 Nm tork değerine sahip olan Insignia GSI’nin gücü dört tekerleğe birden 8 ileri tam otomatik şanzımanla aktarılıyor. otomobilin 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 7.8 saniyenizi alıyor maksimum hızı ise 233 km/s ile sınırlandırılmış.

Bu teknik bilgilerden sonra otomobilin sürüşüne geçtiğinizde ise aslında sizi GSI ruhunu tam anlamıyla taşıyan bir otomobil de karşılamıyor desem yalan olmaz. Öncelikle dizel bir motora sahip olması Insignia GSI’ı beklediğiniz o hızlı sedan formundan uzaklaştırıyor. Şunu da belirtmeliyim ki 480 Nm tork değeri oldukça iyi olsa da 210 beygirlik güç biraz yetersiz kalıyor.

20 inç boyutundaki jantlar ve dar profilli lastikler yol sesinini olabildiğince içeri alırken, motor gürültüsü ve rüzgar sesi bir o kadar yok diyebilirim.

Sürüş esnasında otomobilin sürüş moduna göre size en temiz ve içten duygularını yansıttığını söyleyebilirim. Sürüş modlarına güzel ve kesin cevaplar veren otomobil Sport moda geçiş yaptığınızda gövdeyi sıkışlaştırırken, Tour modunda daha yumuşak bir karaktere bürünmesini iyi biliyor.

Şehirden uzaklaşıp trafiğin seyrek ve virajların bol olduğu yollara girdiğimde ise peş peşe gelen virajlarda otomobilin hızını bir virajdan diğerine taşmakta zorlanmadığını fark ediyorsunuz. Bu sayede dizel motorun hantallığını fark etmiyorsunuz.

Gelelim Insignia GSI’nin 8 ileri tam otomatik şanzımanına. Bu aktarma organı aslında Aisin markasına ait. PSA grup ile ortak olarak kullanılan şanzıman elinden geldiği kadar hızlı vites değişimleri yapıyor. 8 farklı dişlinin bulunması aracın ekonomikliğine artı yönde katkıda bulunmuş diyebilirim. Hazır tüketim konusuna da ucundun değinmişken otomobili kullandığım 400 km mesafede bana 7.4 lt / 100 km tüketim verisi sunduğunu söyleyebilirim.

Herkesin merak ettiği konuya gelelim, aracın fiyatına. Insignia GSI tam tamına 507 bin TL’lik etiket fiyatına sahip! Değer mi değmez mi sorusu ise oldukça anlamsızlaşıyor dersem zararı olmaz. Çünkü günümüzde tüm otomobiller çok pahalı!