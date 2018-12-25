2 tona yakın tarihi geçmiş ilaç imha edildi

Adana Eczacı Odası (ADEO), eczane ve hastanelerde bulunan tarihi geçmiş ilaçları toplayarak, sağlıklı bir şekilde bertaraf edilmesi için Özel Atık İmha Tesislerine gönderdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Adana Eczacı Odası (ADEO) Genel Sekreteri Ö.Mürsel Yalbuzdağ, “Adana Eczacı Odası olarak 2015 yılından başlattığımız bu anlamlı çalışmayı her yıl düzenli olarak yapıyoruz. Amacımız; çevrenin korunması, halk sağlığının korunması ve ilaç atıklarının toprağa karışmaması adına Tehlikeli Atık Statüsünde olan miadı dolmuş ilaçları Çevre Mevzuatına uygun olarak ÇEKOOP üzerinden Özel Atık İmha Tesislerinde imha ettiriyoruz.”

“1.8 TON MİADI DOLMUŞ İLACI, ÇEVRE VE İNSANA ZARAR VERMEDEN TOPLADIK”

Adana ilindeki eczane ve hastanelerimizden miadı dolmuş ilaçlar Adana İl Sağlık Müdürlüğü Yetkilileri ile tutanak altına alınarak, mevzuata uygun şekilde imhasını sağlıyoruz. Adana ili genelinde tam 1.8 ton miadı geçmiş ilacı, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden topladık ve imhası için Atık Bertaraf Tesisine gönderdik.” diyerek Halk Sağlığı adına ADEO olarak bu çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.