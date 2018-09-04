Çiçek hastalığı nedir, bulaşıcı mıdır? Çiçek hastalığının belirtileri ve tedavisi…

Çiçek hastalığı bulaşıcıdır. Bu virüsün diğerlerine yayılabileceği anlamına gelir. Kişi öksürdüğünde, konuştuğunda veya hapşırdığında, enfekte kişinin tükürük damlaları ile yayılır. Çiçek hastalığı, genellikle yüz yüze iletişim sırasında kişiden kişiye geçer. Peki çiçek hastalığı nedir? Çiçek hastalığının belirtileri ve tedavisi...

Bilinen bir tedavisi olmayan çiçek hastalığı nedir? Çiçek hastalığının belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

ÇİÇEK HASTALIĞI NEDİR?

Çiçek hastalığı, variola virüsü adı verilen bir virüsün neden olduğu çok ciddi bir hastalıktır. Çiçek hastalığı, adını hastalık sırasında oluşan irin dolu kabarcıklardan alır. Her ne kadar isimler birbirine benzese de, çiçek hastalığı farklı bir virüsün neden olduğu daha hafif bir hastalık olan suçiçeği ile ilişkili değildir.

Bilinen en son çiçek hastalığı, 1949 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde meydana geldi ve dünya çapında aşılama programları nedeniyle, hastalık tamamen ortadan kaldırıldı.



ÇİÇEK HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Çiçek hastalığına yakalanan birinin doktorlar tarafından tanımlanması kolaydır. Çünkü hastalık özel bir döküntüye neden olur. Kızarıklık, deri üzerinde sıvı ve kabuk ile dolu olan kabarcıklar olarak ortaya çıkar. Bu su çiçeği gibi görünebilir, ancak kabarcıklar su çiçeğine neden olan kabarcıklardan farklı görünür. Çiçek hastalığının diğer semptomları:

– Yüksek ateş

– Titreme

– Baş ağrısı

– Şiddetli sırt ağrısı

– Karın ağrısı

– Kusma

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ÇİÇEK HASTALIĞI TEDAVİSİ

Çiçek hastalığı virüsü için tedavi yoktur. Dünya çapında, tekrarlanan aşılama programlarının bir sonucu olarak, variola virüsü tamamen ortadan kaldırılmıştır. Çiçek hastalığı için risk altında olduğu düşünülen tek kişi, laboratuvar ortamında çalışan araştırmacılardır.

Çiçek hastalığı virüsüne maruz kalmanın olası olmadığı bir durumda, bir ila üç gün içinde aşılama, hastalığın şiddetli olmasını engelleyebilir. Ek olarak, antibiyotikler, virüsle ilişkili bakteriyel enfeksiyonları azaltmaya yardımcı olabilir.