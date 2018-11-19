Diş eti kanaması: Diş eti kanamasının nedenleri ve tedavisi…

Diş eti kanaması diş eti hastalığının en sık karşılaşılan belirtilerindendir. Ancak diğer sağlık sorunlarına da işaret edebilir. Diş eti kanamasının nedenleri ve tedavisi hakkında merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Dişleri fırçalarken diş etlerinin kanaması oldukça sık rastlanan bir durumdur. Diş eti kanamasının birçok nedeni olabilir. Ancak en önemli nedeni diş etine yeteri kadar önem verilmemesidir. Şimdi diş eti kanamasının nedenleri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri açıklamaya çalışalım…

DİŞ ETİ KANAMASI NEDİR?

Diş eti kanamalarının ana nedeni diş eti çizgisinde plak birikmesidir. Bu, gingivitis veya iltihaplı diş etleri olarak adlandırılan bir duruma yol açar. Plak, tartar içine sertleşince kanamaya ve periodontitis olarak bilinen daha gelişmiş bir diş eti ve çene kemiği hastalığına yol açar.

Diş etlerinin zaman zaman kanamaları dişlerinizi çok kuvvetli bir şekilde fırçalamak veya doğru şekilde takılmayan takma dişler kullanmaktan kaynaklanabilir. Sık diş eti kanaması ayrıca aşağıdakiler de dahil olmak üzere daha ciddi durumları gösterebilir:

– Periodontitis (gelişmiş bir diş eti hastalığı formu)

– Lösemi (kan kanseri)

– Vitamin eksikliği

– Pıhtılaşma hücrelerinin eksikliği (trombositler)

DİŞ ETİ KANAMASI NEDENLERİ

Diş bakımı sorunları diş eti kanamasının başlıca nedenidir. Dişeti iltihabı (diş etlerinde iltihaplanma) ve periodontitis, diş etlerinizi hassas ve kanamaya yatkın hale getirir.

Diş eti iltihabı

Çoğu insan diş eti çizgilerinde biriken plaklar çok uzun süre kaldığında diş eti iltihabı geliştirir. Plak dişinize yapışan artıkları ve bakterileri ifade eder. Dişlerinizi düzenli olarak fırçalamak plağı temizler ve diş çürüğü gelişimini önleyebilir. Ancak düzgün fırçalamıyorsanız ve diş ipi kullanmıyorsanız, diş eti diş eti çizgisinde birikebilir. Plak temizlenmezse, kanamayı artıracak tartarın (diş taşı) sertleşmesine neden olabilir. Diş etlerinizdeki plak birikimi de diş eti iltihabına neden olabilir.

Diş eti iltihabı belirtileri şunlardır:

– Şişmiş diş etleri

– Ağızda ve diş etlerinin etrafında ağrı

– Diş eti kanaması

Periodontitis

Diş eti iltihabı ilerlediğinde periodontal hastalık (periodontitis) oluşabilir. Periodontal hastalık diş eti ve diş etlerini birbirine bağlayan diş etleri, çene kemiği ve destekleyici dokuların enfeksiyonudur. Periodontitis dişlerinizin gevşemesine veya düşmesine neden olabilir.

Vitamin eksikliği

Vitamin C ve K eksiklikleri de diş etlerinin kolayca kanamasına neden olabilir. Diş bakımının yetersizliğinin neden olduğu diş eti kanaması varsa, doktorunuza C ve K vitamin seviyenizi kontrol etmesini isteyin. Ayrıca, sağlıklı kalmanız için ihtiyacınız olan vitaminleri aldığınızdan emin olmak için her iki besini de içeren bir diyet uygulayın.

C vitamini açısından zengin besinler şunlardır:

– Turunçgiller ve meyve suları

– Brokoli

– Çilek

– Domates

– Patates

– Biber

K vitamini açısından zengin besinler şunlardır:

– Tere

– Lahana

– Ispanak

– Pazı

– Marul

– Soya fasulyesi

– Kanola yağı

– Zeytin yağı

Diş eti kanamasının diğer nedenleri

Takma diş takan insanlar bazen diş eti kanaması geçirebilirler. Takma dişlerinizin veya diğer oral cihazların dişetinizin kanamasına neden olması durumunda diş hekiminize veya ortodontistinize danışın.

Gebelik genellikle diş eti kanaması neden olur. Hamilelik sırasında meydana gelen hormonal değişiklikler diş etlerinin daha hassas olmasına neden olabilir.

Hemofili ve lösemi gibi kanama bozuklukları da diş eti kanama riskinizi artırabilir. Kan inceltici ilaçlar alırsanız diş etleriniz daha sık kanayabilir.

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DİŞ ETİ KANAMASININ TEDAVİSİ

İyi diş hijyeni diş eti kanamalarını önlemek için ilk adımdır. Profesyonel temizlik için yılda iki kez diş hekiminizi ziyaret edin. Düzgün fırçalama ve diş ipi plakların oluşumunu ve periodontal hastalık gelişme riskinizi azaltabilir.

Diş hekiminiz ayrıca ağzınızda oluşan plağı en aza indirmek için antiseptik bir gargara kullanmanızı tavsiye edebilir. Sıcak tuzlu su ile gargara yapmak kolayca şişebilen şişmiş diş etlerini rahatlatmaya yardımcı olabilir.

Yumuşak bir diş fırçası kullanın. Özellikle dişlerinizi fırçaladıktan sonra kanama yaşarsanız, yumuşak uçlu fırçaları tercih edin. Yumuşak uçlu diş fırçaları iltihaplı dişler için daha uygundur. Orta ve sert diş fırçaları, hassas diş etleriniz için çok aşındırıcı olabilir. Elektrikli diş fırçası kullanmayı da düşünebilirsiniz.

Diş sağlığınız açısından diş etlerindeki kanamanın temel sorun olup olmadığını belirlemek için diş doktorunuza görünmenizde fayda vardır. Fiziksel muayene ve kan testleri, kanamanızın nedenini belirlemeye yardımcı olabilir. Tedavi durumunuza göre değişecektir.